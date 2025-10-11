PlayStation 6: Möglicher Preis bereitet Fans jetzt gewaltige Sorgen – „Ich wäre schockiert“

Mit Gewissheit lässt sich sagen, dass der Verkaufsstart einer brandneuen Konsolengeneration aus dem Hause Sony noch eine ganze Weile in der Zukunft liegt. Doch schon jetzt ist eben jene immer öfter Mittelpunkt der Diskussionen, so auch jüngst, wird doch über den potenziellen Preis der PlayStation 6 debattiert.

Dieser sorgt für regelrechte Sorge in den Reihen ihrer Fans, die sich logischerweise wünschen, dass der japanische Technikriese Erbarmen walten lässt und ein Preisschild jenseits eines vierstelligen Betrages veranschlagt. Doch viele Anhängerinnen und Anhänger können sich das kaum vorstellen, rechnen sie doch bereits jetzt mit dem Schlimmsten …

PlayStation 6: „Spart einfach Geld“ – Fans rechnen mit besonders kostspieliger Konsole

Dies wundert wenig, immerhin sind die jüngsten Preiserhöhungen in der Gaming-Branche einschlägig und in nahezu jedem Segment, von Software über Abonnements bis hin zu Konsolenmodellen – wie es die PS5 in den USA erst vor Kurzem gezeigt hat – vorzufinden. Ob dies nun für die PlayStation 6 wirklich als schlechtes Omen zu sehen ist, bleibt abzuwarten, ein gutes ist es jedoch in keinem Fall. Die Gründe sind dabei ebenso weitreichend.

Von gestiegenen Kosten für Produktion und Hardware-Bauteile, der zunehmenden Inflation oder, jünger noch, den gestiegenen Zollgebühren, die Präsident Trump den Unternehmen abnimmt, lassen sich so einige finden. Ob sich dies nun am Ende tatsächlich negativ auf die Großkonzerne auswirkt, oder nur auf die leidenschaftlichen Videospielenden aus aller Welt, sei dahingestellt. Wirft man einmal einen Blick in die Vergangenheit, offenbart sich zumindest ein recht eindeutiges Bild: Die PlayStation 4 Pro kostete zu ihrer Markteinführung im Jahre 2016 den gleichen Preis wie die ursprüngliche PS4 im Jahr 2013.

Noch deutlicher spiegelt sich dies in der im vergangenen Jahr erschienenen PlayStation 5 Pro wider, für die sogar fast 250 US-Dollar mehr abverlangt wurde als für das 2020 eingeführte Basis-Modell. So ist es nur nachvollziehbar, dass unter der potenziellen PlayStation 6-Kundschaft bereits jetzt große Sorge herrscht, wie auch ein Post auf Reddit offenbart. Hier wird nach einer Einschätzung des Preises, welchen Sony für die PS6 wohl veranschlagen wird, gefragt – mit gemischten Antworten. „Ich wäre schockiert, wenn es bei der Markteinführung nicht mehrere Versionen gäbe“, lautet eine von ihnen.

„Möglicherweise eine Elite-Version für 800 oder 900 und eine Basis-Version für 500 oder 600 [US-Dollar]“, heißt es weiter. Andere äußern sich klarer: „600 ohne Laufwerk“ und „Spart einfach Geld. Egal, wie viel es kosten wird, spart einfach“, so weitere Wortmeldungen. Wieder andere nehmen das Ganze mit Humor: „1.000 Trump-Münzen“, scherzt ein*e User*in. Gänzliche Gewissheit haben wir so oder so spätestens, wenn Sony seine Spielekonsole der nächsten Generation der Weltöffentlichkeit präsentiert. Laut einem brandneuen Leak erfolgt der Release der PlayStation 6 aber womöglich sogar früher als gedacht.

