PlayStation 6: Neuer Leak schürt große Hoffnung bei Fans – „Gut. Sonst würde ich keine kaufen“

Obwohl das Kapitel der PlayStation 5 gefühlt noch nicht einmal zu Ende erzählt ist, macht sich langsam am Horizont schon die PlayStation 6 bereit, das Ruder früher oder später zu übernehmen. Nach und nach kommen auch immer mehr Details zur kommenden Konsolengeneration ans Tageslicht.

Die jüngsten Informationen stammen dabei aus der Feder des in der Szene bekannten Tom Henderson, der in der Regel über vertrauenswürdige Quellen verfügt. Seinen Informationen nach wird die PlayStation 6 sich in einem bestimmten Punkt treu bleiben, sehr zur Freude etlicher Fans.

PlayStation 6: Dieses Feature wird es wieder geben

Wie es aktuell schon bei der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro der Fall ist, soll auch die PlayStation 6 ein Stück weit modular ausfallen, so heißt es von Henderson bei Insider Gaming. Demnach wird die neue Sony-Konsole nicht direkt mit einem fest montierten Laufwerk erscheinen.

Stattdessen setzt sie in erster Linie auf den digitalen Aspekt, kann aber optional um ein Laufwerk erweitert werden. Als wahrscheinlich gilt, dass ihr die PlayStation 6 ohne besagte Erweiterung oder als traditionelle Konsole erwerben könnt. Wer will, kann besagtes Laufwerk aber auch später noch nachträglich dazu kaufen.

Lesetipp: So stark soll die neue PlayStation 6 werden

Die Entscheidung sei bei Sony bereits nahezu in Stein gemeißelt, wie Hendersons Quellen ihm berichten. Demnach habe der Ansatz alle internen Ziele erfüllt und würde dazu beitragen, die Herstellungs- und Versandkosten der PlayStation 6 ein Stück weit geringer zu halten, vor allem aufgrund der aktuell „ungewissen Zeiten“. Das dürfte sich mitunter auf die Zölle beziehen, mit denen vor allem die USA in der jüngeren Vergangenheit frei hantiert.

Auch das Design soll sich ändern

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf soll auch das Design der PlayStation 6 ausfallen, welches im Vergleich zur jetzigen Generation simpler wird. Es würde darum gehen, so viele Ressourcen wie möglich einzusparen, um die Kosten nicht völlig in die Höhe zu treiben.

In welche Richtung genau die neue Sony-Generation geht, weiß Henderson derzeit aber nicht. Trotzdem kommen die Nachrichten bei den Fans bisher gut an. Vor allem das Bekenntnis zum Laufwerk, wenn auch nur als abnehmbare Variante, ist ein starker Pluspunkt. „Ich werde mir eine PS6 statt einer anderen Gaming-Plattform kaufen, nur wegen der physischen Discs. Das sind also großartige Neuigkeiten, da es anscheinend die einzige Konsole mit einem Disc-Laufwerk sein wird“, schreibt etwa SpyroManiac36 auf Reddit.

iAmMr_WHO wird sogar noch direkter: „Gut. Sonst würde ich keine kaufen“ heißt es von ihm oder ihr. Bei einem vorherigen Leak zur PlayStation 6, bezüglich einer kommenden Geschäftsentscheidung seitens Sony, war die Community allerdings noch deutlich gespaltener.

Quelle: Insider Gaming, Reddit / @iAmMr_WHO, @SpyroManiac36