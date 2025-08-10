PlayStation 6 oder neue Xbox? Leak verrät schon jetzt, wer den Next Gen-Konsolenkrieg gewinnt

Es kommt einem so vor, als hätte der vorangegangene Konsolenkrieg gerade erst ein Ende gefunden, da bläst es auch schon von der nächsten erbitterten Plattformschlacht zwischen Microsoft und Sony ins Hardware-Horn. Immerhin stehen mit der PlayStation 6 und einer neuen Xbox bereits zwei Kontrahenten auf dem Feld – wenn bis zu ihrem Release auch noch einiges an Zeit ins Land ziehen dürfte.

Kein Wunder also, dass sich Fans schon jetzt fragen, welches Next Gen-System dieses Mal Ruhm und Ehre davontragen wird – und welche Konsole den Kürzeren zieht. Feststeht, dass beide Technikschmieden an frischen Daddelkisten arbeiten, während sich ihre Anhängerinnen und Anhänger nach jeder noch so kleinen Information sehnen. Ein taufrischer Leak verrät nun aber sogar, wer den kommenden Konsolenkrieg aller Voraussicht nach für sich entscheiden soll.

PlayStation 6 vs. Next Gen-Xbox: Dieses System soll laut Leak die Nase vorn haben

Auf Grundlage der aktuellen Generation lässt sich zumindest sagen, dass die Hardware der Xbox Series X der der ursprünglichen PS5 strenggenommen und auf dem Papier minimal überlegen ist. Dennoch kommt es am Ende des Tages natürlich vor allem darauf an, wie das technische Potenzial ausgespielt wird. Der besagte Leak soll nun offenbart haben, dass Microsoft aufgrund der Leistungsdifferenz der Next Gen-Konsolen die Nase mit der nächsten Xbox im Vergleich zur PlayStation 6 erneut vorn haben dürfte.

Auch spannend: Neue Xbox bestätigt – und sie wird völlig anders als bisherige Konsolen

Ganz zur Freude der Fans des Windows-Konzerns, die das Rennen um die Vorherrschaft in der Welt der Videospiele nur zu gern verfolgen. Sony-Sympathisant*innen hingegen dürfte der Umstand, dass der bekannte und durchaus vertrauenswürdige Leaker KeplarL2 das von ihnen bevorzugte Spielgerät eher hinter dem der Konkurrenz sieht, so gar nicht schmecken.

In einem Beitrag auf NeoGAF wird dies noch einmal etwas einfach verständlich heruntergebrochen, indem man die PlayStation 6 und die neue Xbox mit Grafikkarten für den PC vergleicht. Hier heißt es so viel wie „Die PS6 entspricht in etwa einer 9070 XT und die Xbox einer [RTX] 5080“, womit je eines der aktuellen Flaggschiffe aus dem Hause AMD und NVIDIA gemeint ist.

Bis zu 20 Prozent mehr Leistung möglich

Fasst man die Worte in Zahlen, so könnte die kommende Xbox sogar bis zu 20 Prozent mehr Leistung versprechen als die PlayStation 6, sollten sich die Annahmen, die in dem Leak getroffen werden, auch wirklich bewahrheiten. Diese sind zunächst mindestens mit Vorsicht zu betrachten, immerhin handelt es sich keinesfalls um von offizieller Quelle gestützte Aussagen.

Was allerdings darauf schließen lässt, dass zumindest etwas dran ist an KeplarL2s Vermutungen, unterstreicht das Statement von Xbox-Frontfrau Sarah Bond, die erst im vergangenen Jahr damit prahlte, dass man den „größten technischen Sprung“ planen würde, den man bislang in einer Hardware-Generation gesehen habe.

Stellen sich diese Worte nicht als marketingorientierte Übertreibungen heraus, so könnten wir tatsächlich einen drastischen Sprung erleben, der Sony im Schatten der nächsten Microsoft-Konsole stehen lässt. Ob und wie diese Leistung letzten Endes aber auch wirklich für Videospiele genutzt wird, bleibt ebenso abzuwarten. Dass Sonys Teams darin glänzen, das beste aus ihren technischen Gegebenheiten herauszuholen, ist darüber hinaus ebenso in Stein gemeißelt.

So bleibt es also dennoch spannend, wer das Rennen um die Konsolen-Krone in den kommenden Jahren für sich entscheiden wird. Mehr zur Next-Gen findet ihr natürlich ebenfalls bei uns, beispielsweise enthüllte ein Leak zuletzt die ersten Specs der PlayStation 6. Und auch, wann wir ungefähr mit dem neuen Sony-System rechnen können, soll mittlerweile weitestgehend bekannt sein.

Quellen: NeoGAF

