PlayStation 6: Neue Infos zu möglichem Release – „tolle Neuigkeiten“

Vergangenes Jahr erschien zwar erst die PS5 Pro, trotzdem ist das nächste Modell natürlich schon in aller Munde. Weil Gamer*innen sehr zukunftsorientiert sind, beginnt die Gerüchteküche um die PlayStation 6 bereits zu brodeln.

Zuletzt gab es erste konkrete Aussagen zu einem möglichen Release-Jahr von Sonys nächster Konsole: Ein Insider sprach von 2029 als potenziellen Zeitraum. Diesem Statement bleibt er treu, ergänzt nun aber zwei Wochen nach dem ursprünglichen Gerücht noch einmal weitere Infos, warum das Jahr für den Release wahrscheinlich sei.

PlayStation 6: Upgrade für die PS5 Pro soll bis zum Release überbrücken

Seid ihr chronisch online oder steckt zumindest tief im Thema, wisst ihr vermutlich bereits, von welchem Insider hier die Rede ist. Auf Twitter wandelt er unter dem Namen DetectiveSeeds und gab dort Anfang Juli bekannt, die PlayStation 6 werde 2028 angekündigt und erscheine dann im Herbst oder Winter des darauffolgenden Jahres. Als Quelle gab er einen PlayStation-Techniker an, mit dem er einem frischen Tweet zufolge seit 30 Jahren befreundet sei.

In seiner neuesten Plauderei geht er nun näher darauf ein, warum Sonys nächste Konsole angeblich erst 2029 erscheinen soll. Grund dafür sei ein Upgrade für die PS5 Pro, das Lead System Architekt Mark Cerny gegenüber den Kolleg*innen von Tom’s Guide für 2026 datierte. Eben jenes Upgrade soll PS4-Spieler*innen offenbar dazu anregen, endlich in die aktuelle Konsolengeneration einzusteigen, außerdem kommen weitere Updates und Patches, um Spiele auf der Pro noch besser aussehen und laufen zu lassen.

Lesetipp: Erstes PS6-Spiel schon in Entwicklung

Das gebe Sony mehr Zeit, weshalb die PlayStation 6 dann auch erst 2029 komme, da man Fans in Sachen Grafik und Performance bis dahin nochmal ein Plus biete. DetectiveSeeds gibt zu, dass ein Release 2028 allerdings nicht völlig ausgeschlossen sei, wenn die Chefetage dies verlangt. „Aber beim Techniker-Team zielt man auf einen Release in 2029, um die Fortschritte zu maximieren, die sie von der Partnerschaft mit AMD bekommen“, erklärt der Insider.

Skepsis und Vorfreude

In den Kommentaren unter dem Tweet zeigen sich die Fans gespalten. Einige halten die Aussagen für an den Haaren herbeigezogen, glauben nicht, dass Sony so lange warten will. Andere wiederum finden die Strategie vernünftig und freuen sich als Käufer*innen der PlayStation 5 Pro natürlich über die zugesicherte Unterstützung. Twitter-Nutzer*in TheycallmeDS_ schreibt beispielsweise: „Das sind tolle Neuigkeiten.“

Bis von Sony eine offizielle Ankündigung folgt, solltet ihr solche Aussagen natürlich mit Vorsicht genießen. Allerdings ist es durchaus wahrscheinlich, dass man aus der teuren und nischigeren PS5 Pro noch einiges herausholen möchte, bevor man sie mit dem Release der neuen Konsole dann wieder obsolet macht. Auf der anderen Seite bereitet Fans ein neuer Leak zur PlayStation 6 gerade Sorgen.

Quelle: Tom’s Guide, Twitter /@DetectiveSeeds, TheycallmeDS_