PlayStation 6: Release laut brandneuem Leak womöglich früher als gedacht – „klingt wunderbar“

Für so manche und manchen gleicht die Veröffentlichung brandneuer Technik fast schon der Zusammenlegung des Geburtstages und des Weihnachtsfests, für wieder andere ist sie der blanke Horror, bei dem sich der Geldbeutel voller Furcht zusammenzieht. So ergeht es aktuell auch allen, die der PlayStation 6 mehr oder minder vorfreudig entgegenfiebern.

Fest steht, dass Sony sich noch mindestens das eine oder andere Jahr Zeit lassen dürfte, ehe man mit der sechsten Generation der gefeierten Plattform um die Ecke kommt. Allerdings lassen jüngste Informationen nun darauf schließen, dass der Release der PS6 tatsächlich schon früher bevorstehen könnte als bislang erwartet wurde. Dies ruft sowohl einige positive, aber genauso negative Reaktionen in der Community hervor.

PlayStation 6: Kommt die neue Konsolengeneration schon früher als angenommen? Das sagen jetzt die Leaks

Ganz konkret handelt es sich um einen Leak, der von den technischen Spezifikationen der PlayStation 6 wissen will. Diese wurden bereits vor einigen Wochen zumindest teilweise offenbart, während man von einem wahren „Monster“ von System sprach. So oder so dürfte es bis zuletzt spannend bleiben, welche Komponenten Sony wirklich in der kommenden Konsolengeneration verbaut. Viel interessanter bleibt allerdings die Frage danach, wie hoch der Preis für sie ausfällt und ebenso, wann uns die PS6 in den Ladenregalen erwartet.

Die aktuelle Generation – auch auf Seiten von Microsofts Xbox Series X|S – erfuhr zuletzt sogar Preiserhöhungen und das, obwohl beide Geräte bereits ein gutes halbes Jahrzehnt auf dem Markt sind. Mit der PlayStation 5 Pro, die zum Ende des vergangenen Jahres auf die Spielendenschaft losgelassen wurde, löhnt man sogar mehr als 700 Euro. Wohin die Tendenz also neigt, scheint absehbar – vor allem, wenn man dann noch den Faktor des Scalpings miteinberechnet, der dieser Tage leider regelmäßig zu berücksichtigen ist.

Wie TweakTown nun berichtet, lassen die jüngst geleakten Specs der PS6 darauf schließen, dass sich die neue Konsole bereits seit längerer Zeit in der Entwicklung befindet. So heißt es auch in einem aktuellen Video des stets gut informierten YouTube-Channels Moore’s Law Is Dead, in dem die vermeintlichen Spezifikationen der PlayStation 6 einmal genauer unter die Lupe genommen werden:

Angeblich soll das aktuelle Grafikkartenflaggschiff aus dem Hause NVIDIA, eine GeForce RTX 5090, die mit mächtigen Raytracing-Effekten ebenso wie AI Upscaling daherkommt, während außerdem ein AMD Orion-Prozessor als treibende Kraft dahinterstehen soll. Außerdem will man eine stabile Framerate von 120 Bildern pro Sekunde bei einer 4K-Auflösung problemlos erreichen – natürlich stets in Abhängigkeit des verwendeten Monitors – wobei die PS6 kompakter als ihr Vorgänger ausfallen soll.

Anhand genannter Specs vermutet TweakTown, dass Sony einen ähnlichen Preis wie für die PS5 Pro aufrufen wird. Ein Umstand, der in den Kommentaren des YouTube-Videos für gespaltene Meinungen sorgt.

Fans zeigen sich gespalten: „Schrecklich und gierig“

Hier heißt es beispielsweise: „Auf dem Papier klingt das wunderbar, aber dann erinnere ich mich daran, wie schrecklich und gierig Sony geworden ist, dass es mir jegliche Vorfreude auf den Kauf einer Konsole nimmt.“ Allerdings würde dies auch auf die Konkurrenz rund um Nintendo und Microsoft zutreffen. Selbst nach fünf Jahren seien die Konsolen der aktuellen Generation „aus purer Gier und nichts anderem exorbitant teuer“.

Viel eher solle man sich auf aktuelle Spiele konzentrieren, die ohnehin nicht von der frischen Technik profitieren würden, heißt es weiter. Bereits zuvor wurde vermutet, dass die PlayStation 6 erst im Jahre 2028 vorgestellt werden könnte, ehe sie ihren Release dann im darauffolgenden Jahr 2029 feiern kann. Dies gäbe den eher kritisch eingestellten Fans genügend Aufschub, sowohl aktuelle Titel durchzuspielen als auch ihr Sparschwein in Erwartung einer neuen Konsole zu füttern. Vertraut man den Leaks allerdings, ist allein aufgrund der angeblich verbauten Grafikkartengeneration nicht mehr all zu viel Zeit bis zum Release der PS6 übrig.

