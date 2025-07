PlayStation 6: Releasejahr laut brandneuem Leak bereits bekannt – „klingt großartig“

Die aktuelle Konsolengeneration aus dem Hause Sony durfte sich vor gar nicht all zu langer Zeit erst über ein dickes Upgrade freuen, doch Franchise-Fans dürstet es schon seit Monaten nach frischen Infos zu ihrem Nachfolger. Jetzt soll ein brandneuer Leak enthüllen, wann wir uns auf die PlayStation 6 einstellen können.

Denn während schon wochenlang die Töpfe in der Gerüchteküche überzukochen drohen, bringt ein bekannter Insider, dessen Informationen sich nicht selten als glaubwürdig herausstellen, nun etwas Licht ins Dunkel. Und Liebhaberinnen und Liebhaber der japanischen Spieleschmiede springen vollends auf die geteilten Neuigkeiten an – erwartet sie die PS6 doch angeblich zum perfekten Zeitpunkt.

PlayStation 6: Release schon sicher? Das sagt jetzt ein Insider

Obwohl man meinen sollte, es könne Sonys Spielerinnen und Spielern gar nicht schnell genug gehen, ehe ihnen die Next-Gen ins Haus steht, zeigen sich eben jene nun glücklich über den Umstand, der noch ein paar gute Jahre mit ihrer geschätzten PS5 verbringen zu dürfen. Klar, erschöpft sein dürfte die gegenwärtige Generation noch nicht – weder was technisches Potenzial, noch mögliche Spielereleases anbelangt. Umso erfreulicher ist also die Nachricht des bekannten Leakers Detective Seeds, dass die PlayStation 6 wohl noch eine Weile lang auf sich warten lassen dürfte.

Vertraut man seinen aktuellen Angaben, die er auf Twitter jüngst mit seinen Followern teilte, so dauert es noch mindestens drei geschlagene Jahre, ehe uns Sony überhaupt erste Neuigkeiten zur PS6 mitteilt. „Einem PlayStation-Ingenieur zufolge, der auf der Hardware-Seite des Hauses arbeitet, wird die PS6 in 2028 angekündigt und im späten Herbst / frühen Winter 2029 veröffentlicht“, heißt es in dem Beitrag ganz konkret.

Den entsprechenden Post auf Twitter findet ihr hier:

Dev-Kits, die den Entwicklerinnen und Entwicklern vorab die Möglichkeit geben sollen, mit der neuen Hardware herumzuexperimentieren und sie auf ihre Potenziale zu testen, sollen allerdings schon im Frühjahr des kommenden Jahres seitens Sony rausgeschickt werden – ebenso wie das Upgrade auf FSR4 für die PS5 Pro, wie der Leak weiter behauptet. In den Kommentaren drehen die Fans vor Freude durch, reichen die Wortmeldungen doch von „Hört sich gut an“ bis hin zu „Das klingt großartig, kein Grund zur Eile“. Überwiegend freut man sich, dass der PS5 so noch ein paar gute Jahre und etwas Luft zum Atmen spendiert werden.

Für manchen oder manche wäre sogar ein späterer Release im Jahr 2030 keine schlechte Nachricht gewesen, wird doch oft die Pandemie als Grund dafür genannt, dass die aktuelle Generation noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hätte. Gestützt wird das Ganze durch die Aussagen von Mark Cerny, dem Architekten hinter Sonys Spielekonsolen. der jüngst verriet, wie die Leistung und die Grafik der PlayStation 6 revolutioniert werden sollen. Und: Auch das von uns getestete Death Stranding 2 beweist technisch eindrucksvoll, dass die PS5 noch nicht an ihrem Ende angelangt ist.

