PlayStation 6: Releasejahr laut brandneuer Theorie bereits bekannt – Sony liefert Hinweise

Nachdem die Nintendo Switch 2 erst im Sommer dieses Jahres ihren Release feiern durfte und auch Microsoft mit dem Xbox-Handheld in Kürze taufrische Technik auf den Markt schmeißt, stellt sich mehr und mehr die Frage, wie es eigentlich um die PlayStation 6 steht.

Bislang herrscht hinsichtlich der neuen Spielekonsole seitens Sony Stillschweigen, allerdings sickern immer mal wieder ein paar Informationen durch, die wiederum zu Spekulationen und Gerüchten innerhalb der Community führen. So auch dieses Mal, meint eine taufrische Theorie doch nun bereits vom Veröffentlichungsjahr der PS6 zu wissen.

PlayStation 6: Von Hinweisen, Mustern und vermeintlichen Leaks – Wann erscheint Sonys Next-Gen-Konsole?

Des Release-Rätsels Lösung soll dieses Mal in einer jüngst angekündigten, internen Veränderung seitens Sony gefunden worden sein. Diese sieht vor, mit dem kommenden Frühjahr Schritt für Schritt einige Online-Funktionen und -Features der PS4 einzustellen (via Insider Gaming). Selbiges geschah bereits damals zum Ende der PS3-Ära – just bevor nur ein Jahr später die PS5 ihren Launch feierte. Aufmerksame Beobachter schätzen deshalb das Jahr 2027 jetzt als besonders realistisch für den Marktstart der PlayStation 6 ein.

Wiederholt sich das Muster, so könnte schon 2026 die finale Phase der PlayStation 5-Ära eingeläutet werden, ehe nur ein Jahr darauf die PS6 in den Ladenregalen der Elektronikfachmärkte und Versandhäuser steht. Dies vermutete man bereits in der Vergangenheit, Sicherheit herrscht, bis sich der Hersteller selbst zu einer Aussage hinreißen lässt, allerdings keineswegs. Das Veröffentlichungsjahr würde auch gut in das bisherige Schema von Sony passen: Zwischen der PlayStation 1 und der PS2 lagen geschlagene acht Jahre, zwischen der zweiten und der dritten Konsole dann nur noch sieben.

Dies wiederholte sich mit der vierten und der fünften Generation, die 2013 und 2020 erschienen, noch einmal. Rechnet man nun sieben Jahre weiter, stehen wir im Jahr 2027 mit der PS6 in den Händen in unseren Wohnzimmern. Logisch wäre dies auch allein deshalb, weil dem japanischen Technikriesen so rund drei Jahre blieben, um die PS5 Pro – die seit Ende 2024 verfügbar ist – auf dem Markt zu etablieren. Branchenbeobachter sehen darin sowohl wirtschaftlich als auch strategisch einen Sinn. Vorsicht ist allerdings dennoch geboten, was die Annahmen anbelangt.

Denn der Markt hat sich seit 2020 massiv verändert: Konsolen litten unter gesteigerten Hardware-Kosten, die Produktionszyklen wurden länger, während Cloud-Gaming immer mehr an Bedeutung gewinnen konnte. So wäre es wenig wunderlich, würde Sony doch von seinem Rhythmus abweichen, um die Lebensdauer der PS5 bewusst in die Länge zu ziehen und die Einführung der sechsten Generation flexibler zu halten. Das erste exklusive Spiel für die PlayStation 6 wurde derweil aber bereits enthüllt – und die Fans lieben es.

