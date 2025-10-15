PlayStation 6: Schwächer als die neue Xbox? Das hat ein Leak jetzt verraten

Ein richtiger Konsolenkrieg, wie er damals zwischen PlayStation und Xbox ausgetragen wurde, wäre heutzutage schwer vorstellbar. Immerhin hat Sonys Konsole ihr Durchsetzungsvermögen auf dem Markt beweisen können, während das Gerät von Microsoft sich mittlerweile eher als Konkurrenzprodukt zum PC wahrnehmen möchte. Doch möglicherweise wird die Rivalität in der Generation der PlayStation 6 wieder eine Rolle spielen.

Immerhin streben beide Produkte aktuellen Vermutungen zufolge wieder einen ähnlichen Releasezeitraum an und müssen also wahrscheinlich gleichzeitig um die Aufmerksamkeit von Gamer*innen kämpfen. Schon jetzt lässt sich abschätzen, dass die Xbox dabei einen entscheidenden Vorteil im Ärmel haben könnte, den die PS6 nur auf eine Weise gekontert bekommt.

PlayStation 6 verliert beim Größenvergleich gegen Xbox-APU

Die Information darüber kommt von dem YouTube-Kanal Moore’s Law Is Dead, auf dem ein kürzlicher Upload die Leaks rund um das Nachfolgemodell der Xbox Series X, aktuell bekannt unter dem Namen Xbox Magnus, zusammenfasst. Hierbei steht die sogenannte APU, die Accelerated Processing Unit, der Konsole im Vordergrund. Diese verrät ihre Power allein über ihre Größe, wird die APU der PlayStation 6 doch etwa 46 Prozent kleiner ausfallen. Es sei sogar „die größte APU einer Gaming-Konsole in der Geschichte“, wie es in dem Video heißt.

Hier das besprochene Video:

In einem späteren Segment, bei dem es speziell um den Leistungsvergleich beider Konsolen geht, wird hinzugefügt: „Ich erwarte von der Xbox Magnus eine Premium-Version derselben Performance, die man bei einer PS6 erhalten würde.“ Um ein konkretes Beispiel zu nennen, führt Moore’s Law Is Dead die Vermutung an, die PS6 könnte eine 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von 120Hz bieten, die Xbox Magnus hingegen 4K bei 144Hz. Bemerkbar machen würde sich das vor allem für Spieler*innen, die ansonsten an ein PC-Setup mit Desktop-Bildschirm gewohnt sind. Hier lockt Microsoft also die neu angesteuerte Zielgruppe.

Der Blick der potenziellen Käufer*innen könnte aber trotzdem eher zur PS6 tendieren, denn die massive APU-Vergrößerung deutet auch auf deutliche Mehrkosten hin, durch die die nächste Xbox vermutlich teurer ausfällt und damit eventuell die Position als günstigere Alternative für den Gegenspieler offen lässt. Ob sich Sony am Ende als Gewinner bisheriger Erfolgsvergleiche ausruhen darf oder die Krone abgeben muss, entscheidet sich wohl in 2027, zu dessen Anfang die PlayStation 6 ihre Produktion aufnimmt und in dessen Verlauf auch die Xbox Magnus an den Start gehen will.

