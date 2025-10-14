PlayStation 6: Wann ihr die Konsole in Händen halten könntet – Diese Info gilt wohl als bestätigt

Vielleicht zählt ihr auch zu der Riege an Spieler*innen, die bei dem Blick auf ihre PlayStation 5 das Gefühl haben, es ist gar nicht so lang her, dass diese angeschafft wurde. Das mag entweder daran liegen, dass ihr aus unterschiedlichsten Gründen wirklich erst spät zugegriffen habt, oder an einem durch Beschaffungsschwierigkeiten und die im Gedächtnis verworrene Pandemie ein verzehrtes Zeitgefühl habt.

So oder so: Für manche wirkt die Aussicht darauf, schon in nicht allzu ferner Zukunft einen Blick auf das Nachfolgermodell werfen zu können, nahezu absurd. Dabei deuten mehrere Hinweise daraufhin, dass es schon recht bald soweit sein könnte. Eine frisch geteilte Information lässt die Lage nun konkreter werden.

PlayStation 6: Produktion soll laut Leaker Anfang 2027 beginnen

Quelle des neuen Puzzlestücks ist der in der Szene bekannte YouTube-Kanal Moore’s Law is Dead. In einem neuen Upload widmet sich das Team dem Thema der kommenden Konsolengeneration, namentlich der PlayStation 6 und der Xbox Magnus. Innerhalb des Videos kommt auch ein möglicher Releasezeitraum von ersterem Gerät zur Sprache. Zumindest indirekt, denn es heißt, man habe Kenntnis darüber, wann die Produktion von diesem starten soll. Ein vorliegendes Dokument, zu dem allerdings keine weiteren Details verraten wurden, birgt dieses Geheimnis angeblich.

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es besagt, dass Sony die Maschinen in der Mitte oder sogar zum Anfang von 2027 anschmeißen will, um Exemplare der PlayStation 6 fürs Volk anzufertigen. Die PS5 schmiss die Fließbänder im August 2020 an und stand im November desselben Jahres in den Ladenregalen. Wenn Moore’s Law Is Dead hier einen Zeitraum von sagen wir März bis Juni eingegrenzt hat, könnte die Veröffentlichung des Nachfolgemodells folglich zwischen Juni bis September 2027 anstehen.

Lesetipp: PlayStation 5-Spiel aus 2024 bekommt wahrhaft gigantisches Update

Dass die PlayStation 6 im kommenden Jahr erscheinen soll, dass stand bereits zuvor als ernstzunehmende Vermutung im Raum. Nicht nur würde der Hersteller damit den etablierten Rhythmus von sieben Jahren einhalten, auch gibt die bevorstehende Einschränkung der Online-Features der PS4 nach dem Jahreswechsel Aufschluss darauf, dass ein weiteres Jahr später der nächste Schritt folgen sollte. So ähnlich verhielt es sich nämlich beim Wechsel von der PS3 auf die PS4.

Auch wenn Moore’s Law Is Dead hier also nicht das Blaue vom Himmel verspricht, handelt es sich natürlich trotzdem noch um einen unbestätigten Leak. Bevor verlässlichere Informationen durchdringen, wird erst noch mehr Zeit ins Land ziehen müssen. Gleiches gilt auch für die Leistung der brütenden PlayStation 6, zu der allerdings ebenso schon einige Gerüchte umher fleuchen.

Quellen: YouTube / Moore’s Law Is Dead