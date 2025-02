PlayStation: Gleich 7 neue Spiele diese Woche – das Größte kommt am Dienstag

Der Februar bringt euch nächste Woche eine Vielzahl spannender Spieletitel für die beiden am meisten genutzten PlayStation-Konsolen. Von realistischen Simulationen über packende Action-Abenteuer bis hin zu strategischen Herausforderungen ist alles dabei.

Besonders Fans von Kampfsportspielen und Open-World-Rollenspielen kommen auf ihre Kosten, denn unter den kommenden Veröffentlichungen befinden sich sowohl hochkarätige Fortsetzungen als auch innovative neue Konzepte. Ein Titel sticht dennoch besonders hervor.

PlayStation: Das sind die Releases der nächsten Woche

Zwischen dem 3. und dem 9. Februar könnt ihr laut Releases.com mit mindestens sieben Neuveröffentlichungen rechnen – dazu kommt ein DLC-Charakter. Die jeweiligen Termine konzentrieren sich dabei wie oft üblich auf die Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, sodass für euch in kurzen Abständen immer neuer Input zur Verfügung steht.

Zwar erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie gibt euch aber einen detaillierten Ausblick auf die kommende Woche und ihre Gaming-Highlights.

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (4. Februar):

Kingdom Come: Deliverance 2 (PlayStation 5)

Rogue Waters (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (5. Februar):

Street Fighter 6 – Mai (DLC; PlayStation 4, PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (6. Februar):

Under Defeat (PlayStation 4, PlayStation 5)

Luck be a Landlord (PlayStation 4, PlayStation 5)

Ambulance Life: A Paramedic Simulator (PlayStation 5)

Big Helmet Heroes (PlayStation 5)

Moons of Darsalon (PlayStation 4, PlayStation 5)

Dieser PlayStation-Titel wird am sehnlichsten erwartet

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 3. Februar ein Spiel für die PlayStation 5, dessen erster Teil schon 2018 – also vor fast genau sieben Jahren – auf den Markt gekommen war. Fans dürften entsprechend aufgeregt sein und dem Termin entgegenfiebern. Releases.com zufolge haben sich allein auf der Plattform bereits hunderte Nutzer*innen einen Alarm gesetzt.

Ob das Spiel am Ende auch wirklich etwas für euch ist, erfahrt ihr jetzt schon in unserer Preview zu Kingdom Come: Deliverance 2. Den umfangreichen und kompletten Test findet ihr dann natürlich pünktlich zum Release und in wenigen Tagen ebenfalls bei uns.

Quellen: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.