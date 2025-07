PlayStation: Ab jetzt für kurze Zeit knallharte Rabatte im Store – Mit diesen Spiele-Hits

Sommeranfang, dann streifen „Kinder unbeaufsichtigt durch die Stadt, mit Taschen voll mit Taschengeld und sie können ihr Geld ohne jedwede elterliche Eingriffe ausgeben“, wie es Mr. Krabs aus Spongebob einst so schön formuliert hat. Nun seid ihr vielleicht keine Kinder mehr, oder eben doch, aber in jedem Fall könnte der Sommer für euch als Videospielfans genauso gefährlich für euer Erspartes sein, wie die unlauteren Methoden der geldgierigen Zeichentrick-Krabbe. Immerhin lockt ab sofort ein beeindruckender Sale im PlayStation Store.

Euch erwarten für begrenzte Zeit verlockende Preisfälle, die auch noch teilweise ziemlich frisch servierte Games und zeitlose Spiele-Perlen betreffen. Schaut ihr rechtzeitig im Shop vorbei, habt ihr daher die Möglichkeit, seltene Schnäppchen zu schlagen.

Großer Sommer-Sale im PlayStation Store lockt mit Rabattierungen

Am 16. Juli ist die Aktion offiziell gestartet, seit dem wirbt der PlayStation Store mit bis zu 75 Prozent Rabatt auf ausgewählte PS4- und PS5-Titel. In der zugehörigen Ankündigung werden einige Highlights herausgestellt, darunter EA Sports FC in der Standardedition mit 79 Prozent Rabatt, Call of Duty: Black Ops 6 im Cross Gen-Bundle mit 45 Prozent geringerem Preis, die digitale Deluxe Version von Assassin’s Creed Shadows für 25 Prozent weniger und das Standardspiel zu Forza Horizon 5 ebenfalls mit einem Nachlass von 25 Prozent.

Hinzukommt als besonderes Angebot eine Reduzierung des erst Ende April dieses Jahres erschienenen Erfolgs-Rollenspiels Clair Obscur: Expedition 33. Zehn Prozentpunkte spart ihr auf die sonst fälligen Kosten. Um euch bei der ganzen Flut an durchgestrichenen Zahlen zurechtzufinden, könnt ihr auf der entsprechenden Webseite nach Bestsellern, Multiplayer-Spielen, speziell PS5-Games und Titeln unter 20 Euro filtern. In letzterer Kategorie findet sich übrigens mit Red Dead Redemption 2 ein Goldstück, das ihr für nur 14,99 Euro in eure Bibliothek schieben dürft.

Viele der Angebote gelten noch bis zum 31. Juli, es sind also nur wenige Wochen Zeit, um einen Warenkorb aus den für euch spannendsten Games zusammenzustellen. Ebenfalls wichtig zu beachten: In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli werden einige der Deals durch neue ersetzt. Endgültiger Schlussstrich für die Aktion ist dann der 14. August. Für genaue Daten zu den jeweiligen Rabatten solltet ihr die Shopseiten der einzelnen Spiele heranziehen.

Falls ihr allerdings eher in der Position seid, lieber gar kein Geld für neue Games auszugeben, findet ihr im PlayStation Store ganz unabhängig vom Sale eine Reihe an kostenlosen Downloads.

Quellen: PlayStation Store, PlayStation Blog