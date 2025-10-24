PlayStation 5: Gefeiertes Action-Rollenspiel mit 75 Prozent Rabatt – für kurze Zeit

Bei allem, was vom T-Virus infiziert wurde – und nur den Knall von Jill Valentines Bleispritze versteht: Was ist das für ein Hammer-Rabatt im PlayStation Store, der ein saftiges 69,99 Euro-Preisschild abhängt und so mir nichts, dir nichts durch lachhafte 17,49 Euro ersetzt? Die kurze Antwort: Ein Preisnachlass zum beliebten Action-Rollenspiel Dead Island 2: Ultimate Edition.
Die lange Antwort ist: Im Zuge dieses Hammer-Rabatts werden euch nicht nur 75 Prozent des handelsüblichen Verkaufspreis erlassen. Nein, ihr bekommt für den schlanken, zweistelligen Kaufbetrag ein mit lebenden Untoten verseuchtes Spiel in der Rundum-sorglos-Ausgabe, die euch mit zünftiger Zombiekalypse bei Laune hält. Trödeln solltet ihr allerdings nicht …
Dead Island 2: Ultimate Edition für kurze Zeit für kleines Geld im PS Store
Wer sich Dead Island 2 in der Ultimate Edition sichern möchte, hat nicht allzu viel Zeit – denn Aktionspreis ist nur noch bis zum 6. November, um 00:59 Uhr deutscher Zeit gültig. Danach wird wieder der gewöhliche Kaufpreis fällig. Was nach getätigtem Kauf über euch hereinbricht, ist ein augenzwinkerndes Zombie-Weltuntergangs-Inferno, voller blutiger Baller-Action. Sprich: Wer Untote zu Hackfleisch verarbeiten möchte, brachiale Action-Rollenspiele wertschätzt, oder sich zusammen mit drei Freunden in den Koop stürzen möchte – sollte jetzt weiterlesen.
Trailer zu Dead Island 2 Ultimate Edition:
Wollt ihr euch trotz des Dumpingspreises noch vor der Kaufentscheidung fundiert darüber informieren, welche Argumente für das Action-RPG sprechen, und welche eher dagegen, sei euch unsere lesenswerter Test hier auf 4P.de zu Dead Island 2 ans Herz gelegt. Die Lektüre setzt euch auseinander, wieso Developer Dambuster Studios trotz vernachlässigbarer Story, weniger überzeugende Übertragung ins Deutsche oder manchmal etwas gewolltem Humor, eine ansehnliche 7,5-Testnote mitnehmen konnte. Es gibt nämlich gute Argumente zugunsten dieser Splatter-Orgie.
Bleibt zu klären: Was verleiht Dead Island 2 Ultimate Edition letztlich die Umschreibung eben als Ultimate Edition? Kurz gesagt, sind es – nebst des im Lieferumfang enthaltenen Hauptspiels, versteht sich – die beiden Erweiterungen HAUS und SOLA, als auch Bonus-Inhalte eher kosmetischen Charakters, welche diese Version des Zombie-Massakers zu etwas Besonderes machen.
Bei wem sich jetzt tiefe Denkfalten bilden, wegen der schwierigen Kaufentscheidung: Wer auf der Sony-Konsole spielt, bekommt an anderer Stelle Rollenspiel-Action mit japanischem Einschlag sogar kostenlos – oder gönnt sich eine von insgesamt vier Schwamm-tastischen Gratis-Demos auf der PlayStation, die euch bis ganz tief hinunter führt, wo einer „in ’ner Ananas ganz tief im Meer“ wohnt.
