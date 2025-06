PlayStation: Bekannte Spiele sollen in „neuen Formaten“ umgesetzt werden

Videospiele als Film- und Fernseh-Umsetzungen sind längst nichts Neues mehr und in den jüngsten Jahren zunehmend erfolgreicher geworden, wie Fallout oder Arkane gezeigt haben. Nun möchte offenbar auch PlayStation ein Stück vom Kuchen abhaben.

Eine Anime-Adaption von Ghost of Tsushima mit dem Beinamen Legends hat man ja bereits im Januar auf der CES 2025 angekündigt, offenbar sind aber noch weitere Projekte in Planung – zumindest laut Hermen Hulst, dem CEO von Sony Interactive Entertainment.

PlayStation: Kommen bald Anime-Serien zu Astro Bot und Horizon?

Tief blicken ließ Hulst zwar nicht, zumindest an der Oberfläche kratzte er aber in einer jüngst abgehaltenen Investorenkonferenz. Eine gute halbe Stunde geht das Video, das ihr euch bei Sony direkt anschauen könnt. Besonders ein Abschnitt daraus macht neugierig, teasert er doch an, wo die Reise für PlayStation als Multimedia-Marke als Nächstes gehen könnte. Dabei achtet Hulst offenbar sehr genau darauf, das eigene Portfolio möglichst vielfältig aufzustellen:

„Wir haben Marken, die für eine große Bandbreite verschiedener Spieler interessant sind. Horizon ist ein gutes Beispiel, es war sehr beliebt bei weiblichen Spielern; Astro Bot, von unserem famosen Team ASOBI in Tokyo, war bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ein Hit.“ Kein Wunder also, dass man Astro Bot inoffiziell als Maskottchen aufstellt, da der kleine Roboter wohl am universellsten Anklang findet – insbesondere im Vergleich zu anderen Marken wie God of War oder The Last of Us.

Lesetipp: Die besten Serien und Filme für Gamer

Denn natürlich ist man immer auf der Suche nach neuen, möglichen Zielgruppen. Hulst führt in dieser Hinsicht eine Strategie weiter aus und erklärt: „Wir treiben die Bindung zum PlayStation-Ökosystem und der Marke weiter an, in dem wir unsere Franchises in neuen Formaten bringen, Filme, Fernsehen und Anime. Anime ist besonders beliebt bei einem jüngeren Publikum, das wird für uns sehr hilfreich sein.“

Wer regelmäßig Anime konsumiert, weiß: Das ist eine pauschalisierte Aussage, die so vielleicht nicht ganz zutrifft. Schließlich gibt es genug Animation aus Japan, die sich eher an erwachsene Zuschauer richtet. Auch einem Ghost of Tsushima Legends drückt die USK in Anbetracht der blutigen Vorlage vermutlich eher eine Altersfreigabe ab 18 Jahren auf, falls man den Gewaltgrad nicht stark reduziert. Bereits im Januar hatte Sony außerdem angekündigt, dass zwei weitere PlayStation-Franchises als Leinwandprojekte geplant sind.

Quelle: Sony