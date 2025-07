PlayStation: Nachricht zu diesem Spiel schockiert jetzt – „Was zur Hölle ist passiert?“

Wenn ihr in der Szene der Rennspiele unterwegs seid, habt ihr bestimmt schon mal den Namen Assetto Corsa vernommen. Der italienische Titel hat seit seinem Release im Jahr 2014 vor allem Lob einheimsen können und wird auch über zehn Jahre später noch von treuen Fans frequentiert.

Wer zum Zocken allerdings eine PlayStation 4 nutzt, muss sich dabei seit einigen Wochen damit zurechtfinden, dass jegliche Online-Funktionen der Vergangenheit angehören. Spielerinnen und Spieler fragen sich, was genau da eigentlich passiert ist.

Assetto Corsa schließt Server für PlayStation 4

Zuerst wurde die Abschaltung der Server von Assetto Corsa für die PlayStation 4 am 18. Juli Thema, als ein*e Nutzer*in des Portals PSN Profiles im dortigen Forum einen Beitrag mit der Information geteilt hat. Der Person sei zu Ohren gekommen, dass besagtes Rennspiel sei Mitte Mai oder frühem Juni schon auf Online-Dienste an der PS4 verzichten müsse, es fehle ihr aber eine feste Bestätigung.

Nachdem der Stein ins Rollen gebracht wurde, kam diese auch recht schnell. Wie von einem anderen Account angemerkt, ist bei dem Versuch, online zu gehen nur die Nachricht „Keine Server gefunden“ zu lesen. Kurz darauf griff das Portal Delisted Games das Problem auf und verkündete einer breiteren Masse an Spieler*innen auf Twitter, dass die Online-Services „still abgeschaltet“ worden seien. In den Kommentaren unter diesem Post zeigt man Unverständnis für diese Entwicklung und stellt sich Fragen wie „Es war nicht mal ein totes Spiel … Was zur Hölle ist passiert??“.

Gründe unbekannt

Eine offizielle Antwort darauf suchen Fans jedoch bisher vergeblich. Nahe kommt dem nur ein Hinweis auf der Seite von Assetto Corsa im japanischen PlayStation Store. „Online-Services für dieses Spiel sind geendet. Bitte beachtet, dass Inhaltsfunktionen, die eine Internetverbindung voraussetzen, aktuell nicht verfügbar sind“, heißt es dort.

Wenigstens können virtuelle Rennfahrer*innen auf anderen Plattformen – genauer iOS, Xbox One und PC – vorerst beruhigt sein, dass ihnen die Simulation nicht abhandenkommt. Auch wenn dieser erste Schritt in Richtung eines eventuellen Schlussstrichs trotzdem an sich kein gutes Zeichen darstellt. Leider aber lässt es sich nicht verhindern, dass Spiele mit Online-Servern irgendwann den Stecker ziehen müssen.

Ebenfalls vergänglich sind die bei PS Plus enthaltenen Titel, zumindest insofern, als der Katalog regelmäßig aktualisiert wird. Um als Abonnent*in eine besondere Spieleperle in PlayStation Plus nicht zu verpassen, solltet ihr also lieber früher als später vorbeischauen.

Quellen: PSN Profiles, Twitter / @DelistedGames, PlayStation Store