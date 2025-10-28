PlayStation: „Bestes Rollenspiel des Jahres“ erwischt Fans eiskalt mit sensationellem Preis

Eine leistungsstarke PlayStation 5, oder womöglich sogar PlayStation 5 Pro, thront in eurem Wohnzimmerschrank? Ihr habt Clair Obscur: Expedition 33 gefeiert, in Monster Hunter Wilds habt ihr ungezählte Stunden versenkt, und auch zählen Rollenspiele zu eurem Lieblings-Genre – trotzdem habt ihr bislang einen großen Bogen um die Action-RPG-Sensation Kingdom Come: Deliverance 2 gemacht?

Dann gibt es jetzt noch bis zum 6. November um 00:59 Uhr deutscher Zeit ein Sonderangebot mit 40-prozentigem Preisnachlass rund um jene Rollenspiel-Fortsetzung von Warhorse Studios, die auch bei unserem Test hier auf 4P.de eine königliche Testwertung einsacken durfte – dank starker Immersion, wunderschöner Naturkulisse und angenehm komplexen Rollenspiel-Elementen.

Kingdom Come: Deliverance 2 – für kurze Zeit preisgünstig im PS Store

Dieser zeitlich begrenzter Rabatt betrifft nicht einfach die Standard-Version von Kingdom Come: Deliverance 2, sondern bezieht sich auf die Gold Edition. Dieselbe beinhaltet nebst des Basisspiels und einigen, eher kosmetischen Inhalten, wie ein exklusives Jägerset oder einzigartigen Schild-Designs, vor allem den Expansion Pass – der euch Zugang zu allen drei DLCs gewährt. Sprich: Für anstelle von 89,99 Euro blecht ihr momentan gerade mal schlappe 53,99 – und bekommt dafür dutzende, wenn nicht hunderte Stunden Spielspaß serviert.

Launch Trailer zum Spiel:

Dass Kingdom Come: Deliverance 2 insbesondere für Liebhaber*innen von Action-Rollenspielen ans Herz zu legen ist, hat einerseits unsere lesenswerte, siebenseitige Review auf 4P.de gezeigt – wo der Titel von Warhose Studios trotz Kritik am etwas intransparenten Rufsystem, teils irritierender Aufgabenstellung oder mangelhafter Einsteigerfreundlichkeit, eine fürstliche 8,5-Testwertung nachhause nehmen durfte. Mancher Fan geht noch weiter, bezeichnete das Game als „bestes Rollenspiel des Jahres“ oder sogar „bestes Spiel des Jahres“.

Ein Blick auf Metacritic verrät: Kingdom Come: Deliverance 2 konnte sich auf der beliebten Webseite rund um Rezensionen zu Filmen, Serien oder eben Videospielen eine mehr als respektable Position unter den „Besten Games dieses Jahres“ sichern – genauer auf Platz 15, direkt zwischen dem Survival-Spiel Abiotic Factor auf 14 und dem Retro-Rollenspiel Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles auf der Nummer 16 (Stand: 27. Oktober). Doch wovon handelt das zweite Kingdom Come: Deliverance eigentlich genau?

Nun, die Fortsetzung transportiert euch ins 15. Jahrhundert, genauer gesagt in den Lederwams von Protagonist Heinrich von Skalitz – einem Allerweltstypen inmitten des europäischen Mittelalters, den ihr durch epische Abenteuer und eine offene Spielewelt lotst. Ein Action-Rollenspiel halt, das „ganz genau weiß, wo seine Stärken liegen„, wie es in unserem Testfazit hieß. Wer actiongeladene Rollenspiele mit Schwertern, Schildern und Rüstungen mag, sollte übrigens ein Crimson Desert ins Visier nehmen.

