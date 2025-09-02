PlayStation: Brandneue Ankündigung enttäuscht Fans schon jetzt – „ist das alles?“

Während sich um eine im September stattfindende Nintendo Direct derzeit noch zahlreiche Gerüchte ranken, macht man bei PlayStation Nägel mit Köpfen und kündigt ganz offiziell eine an.

Beim Sony-Konzern hört die allerdings auf den Namen State of Play und schafft es, einige Spieler*innen schon vor der eigentlichen Show zu enttäuschen. Grund dafür ist wie immer die Erwartungshaltung: Fans hatten offenbar auf mehr gehofft als eine Präsentation zu einem einzigen Spiel.

PlayStation: State of Play zum James Bond-Spiel 007 First Light angekündigt

Denn die angekündigte State of Play soll sich ganz und gar 007 First Light, dem kommenden James Bond-Spiel von den Hitman-Macher*innen bei IO Interactive, widmen. Ist das für euch eher ein Anlass zur Freude, solltet ihr am 3. September um 20 Uhr einschalten, denn dann gibt es satte 30 Minuten neues Gameplay, wie die Ankündigung auf Twitter verrät. Auf dem PlayStation Blog nennt man noch einige Details, was genau euch erwartet.

Dort ist von Bonds erster Mission als MI6-Rekrut die Rede, bei der ihr euch in Sachen Gameplay auf motorisierte Verfolgungsjagden, Schusswechsel und Stealth-Sequenzen zu Fuß freuen dürft. Nach dem Showcase folgt dann noch ein Blick hinter die Kulissen von 007 First Light, bei dem Mitarbeiter*innen von IO Interactive aus dem Nähkästchen plaudern. James Bond-Fans sollten sich das Event also im Kalender anstreichen.

Warum sind Spieler*innen enttäuscht?

Offenbar tummeln sich zumindest auf Twitter einige, die mit dem Spitzenspion weniger anfangen können. „Das ist alles? Lol“ schreibt etwa Nutzer Xavier1415 und auch von The_Stebe kommt die Frage „Ist das das einzige PlayStation-Showcase diesen Monat?“, die impliziert, dass er mehr erwartet hat. Andere, darunter etwa mrpyo1, klammern sich hingegen an die Hoffnung, dass da noch mehr auf uns wartet: „Jetzt eine State of Play, weil später ein Showcase kommt.“

Hier geht’s zur Ankündigung:

Ob Sony in der Hinsicht nachliefert, bleibt abzuwarten, denn eine offizielle Ankündigung abseits der Präsentation zu 007 First Light ist bislang noch nicht aufgetaucht. Und wo wir schon bei Dingen sind, wo heftig spekuliert wird: Ein brandneuer Leak zur PlayStation 6 wird derzeit nicht minder heiß diskutiert.

