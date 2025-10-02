PlayStation: Das bekommt ihr jetzt exklusiv – aber nur unter einer Bedingung

Neben Nintendo ist PlayStation nach wie vor der Vorreiter, wenn es um Exklusivität im Gaming-Bereich geht – auch, wenn man diese Grenze durch spätere PC-Releases in den letzten Jahren zunehmend aufgeweicht hat.

Nun wirbt Sony erneut mit Exklusivität, allerdings nicht bezüglich eines Videospiels. Stattdessen geht es um Merchandise, dass ihr euch nur unter einer ganz bestimmten Bedingung kaufen dürft: Ihr müsst eine von zwei Trophäen aus Ghost of Tsushima vorweisen können.

PlayStation: Ghost of Tsushima-Merchandise exklusiv für „echte“ Fans

Wie man auf dem PlayStation Blog ankündigt, startet man ab sofort ein neues Belohnungsprogramm, das eure Erfolge in Spielen feiern soll: Ihr schaltet bestimmte Trophäen frei, dann dürft ihr euch von dem entsprechenden Titel exklusives Merchandise kaufen. Den Anfang macht Ghost of Tsushima, bei dem ein Gedenk-Pin und ein T-Shirt auf euch warten.

Ersterer kostet 28 Euro (zuzüglich sieben Euro Versand nach Deutschland) und ist nur für PlayStation-Spieler*innen erhältlich, die Jin Sakais Abenteuer bis zur absoluten Vervollständigung erlebt haben, sprich: Sich die Platin-Trophäe „Lebende Legende“ ins digitale Regal stellen dürfen. Solltet ihr diese Errungenschaft noch nicht erreicht haben, könnt ihr noch bis zum 31. Dezember diesen Jahres Tsushima von wirklich allen invasiven Mongolen befreien und euch anschließend den Pin sichern.

Lesetipp: Unser Test zu Ghost of Tsushima

Etwas weniger anspruchsvoll ist die Hürde beim T-Shirt, das in schwarz mit goldener Schrift und roten Blättern daherkommt. Um euch hier als Käufer zu registrieren, müsst ihr lediglich die Gold-Trophäe „Mono No Aware“ euer Eigen nennen, die es für den Abschluss der Hauptgeschichte von Ghost of Tsushima gibt.

Kostenpunkt für das Kleidungsstück sind 33 Euro, Versandpreis und Frist jeweils genau wie bei dem Pin. Bestellstop ist derweil der 30. Januar 2026. Mehr Infos zu den beiden Produkten findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Erst der Anfang

Wie man mehrfach auf dem PlayStation Blog erwähnt, ist dies nur die erste Ausgabe des neuen Reward-Programms, das Sony nach Ghost of Tsushima mit weiteren Spielen fortsetzen will. Welche das genau sind, ist derzeit noch unbekannt. Ihr könnt euch aber natürlich darauf einstellen, dass ihr auch bei kommenden Titeln wieder bestimmte Erfolge erlangt haben müsst, um das exklusive Merchandise abzugreifen.

Passend zu der Aktion ist heute der Ghost of Tsushima-Nachfolger erschienen, der euch 300 Jahre später in die Rolle von Atsu schlüpfen lässt. Nach einem schweren Schicksalsschlag streift sie als Rachegeist über die Insel Ezo (heute Hokkaido), um ihre Peiniger qualvoll ins Jenseits zu schicken. Unser Test zu Ghost of Yōtei verrät, ob das auch fünf Jahre nach dem Vorgänger noch begeistern kann.

Quelle: PlayStation Blog