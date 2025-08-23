PlayStation: Das beste Rollenspiel des Jahrzehnts könnt ihr jetzt kostenlos herunterladen – aber es gibt einen Haken

Von Zeit zu Zeit werden Besitzerinnen und Besitzer einer PlayStation mit kostenlosen Downloads versorgt. Zählt auch ihr zu den Abonnent*innen bei Sonys Spiele-Service PS Plus, kommt ihr sogar in aller Regelmäßigkeit in den Genuss der Gratis-Inhalte – so auch dieses Mal, erwartet euch doch eines wenn nicht gar das beste Rollenspiel des vergangenen Jahrzehnts.

Wer es bis jetzt noch nicht erahnt hat: Die Rede ist natürlich von Baldur’s Gate 3, mit dem die Larian Studios im Jahr 2023 den hart umkämpften Thron der Rollenspiele für sich erobern konnten. Auch rund zwei Jahre nach seinem Release können Fantasy-Fans gar nicht vom Meilenstein der Videospielkultur ablassen und solltet ihr noch keinen Fuß am Strand von Faerûns Schwertküste in den Sand gesetzt haben, bietet euch Sony jetzt eine einmalige Gelegenheit dazu.

Baldur’s Gate 3 kostenlos mit PlayStation Plus anspielen – aber nur für kurze Zeit

Gleich vorweg: Nein, Baldur’s Gate 3 schließt sich leider (noch) nicht dem Aufgebot an kostenlosen Spielen, die ihr mit einem PS Plus-Abonnement spendiert bekommt, an. Der Titel verkauft sich nach wie vor wie geschnitten Brot, strotzt noch immer dank Patches und massivem Mod-Support aus der Community vor Leben. Doch wer über eine PlayStation 5 und die Premium-Stufe der Mitgliedschaft verfügt, kann nun zumindest einen zaghaften Blick in das riesigen Rollenspiel, welches hunderte an Stunden Spaß verspricht, werfen.

Denn mit einem solchen steht es euch frei, euch den kostenfreien Trials – also Testversionen, die euch euren Fortschritt in das vollwertige Spiel übertragen lassen, solltet ihr euch im Anschluss zum Kauf entscheiden – widmen. Anders als Demos, in denen ihr nur einen ausgewählten Ausschnitt anzocken dürft, bieten sie euch einen umfangreichen, vollständigen Einblick in den jeweiligen Titel, allerdings für eine begrenzte Zeit. Im Falle von Baldur’s Gate 3 beläuft sich der Probezeitraum auf gerade einmal zwei Stunden – eine mickrige Dauer, die euch womöglich gerade einmal durch den Prolog und die ersten Fetzen der einzigartigen Geschichte des im Dungeons & Dragons-Universum angesiedelten Epos führt.

Zur Einordnung: Über 200 Stunden Spielzeit könnt ihr mit einem einzigen Durchlauf aller drei Akte in Baldur’s Gate 3 verbringen. Dabei erlebt ihr eine Story, die sich der High Fantasy mit all ihren Facetten verschrieben hat, von herzerwärmenden Freundschaften, über ehrenlose Intrigen, dem Überleben in einem sich zuspitzenden Konflikt zwischen zweier Völker bis hin zu bedingungsloser Opferbereitschaft und dem Streben nach absoluter Macht, mit der euch finstere Kräfte auf ihre Seite locken wollen. Wie viel ihr davon seht, obliegt aber noch immer eurer eigenen Entscheidungsgewalt – die einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie eure ganz eigene Geschichte letzten Endes erzählt wird.

Wem das noch nicht genügt, den überzeugt womöglich eher der sagenhafte Score von 96 Punkten auf Metacritic – oder die nicht minder starke Wertung, die Baldur’s Gate 3 auch seinerzeit in unserem ausführlichen Test einfahren konnte. Auch in unseren Spielen des Jahres 2023 schwärmten wir nur so von Larians Rollenspiel-Riesen, setzte dieser doch ganz neue Maßstäbe für die gesamte Videospielbranche.

