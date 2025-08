PlayStation: „Das wird unfassbar teuer“ – Neue Hardware bereitet große Sorgen

Wenn ihr große Fans von Kampfspielen wie Tekken oder Mortal Kombat seid, ist euch vermutlich schon mal der Begriff Fight Stick untergekommen. Dabei handelt es sich um einen speziellen Controller, der die Steuerung der Charaktere in diesem Genre besonders intuitiv gestalten soll. PlayStation hat nun angekündigt, genau so ein Stück Technik herausbringen zu wollen.

Während Spieler*innen zwar durchaus an einigen Stellen im Internet ihr Interesse an dem Produkt kundtun, schwingt gleichzeitig auch eine gewissen Unsicherheit mit. Noch ist nämlich nicht klar, wie viel der Spaß eigentlich kosten soll.

PlayStation FlexStrike: Wie hoch wird der Preis ausfallen?

Das von PlayStation entwickelte Modell eines Fight Sticks, welches euch bald im Verkauf anlachen wird, trägt den Namen FlexStrike. Im Prinzip ein flacher Controller mit einem einzelnen Stick auf der linken Hälfte, und acht Buttons in zwei übereinander liegenden Halbkreisen auf der rechten. Am oberen Rand sind zudem weitere Menü-Knöpfe zu finden. Farblich ist das Ganze im klassischen schwarz-weiß der PlayStation 5 gehalten.

Hier ein Video zum Controller:

Bedient werden kann der FlexStrike sowohl im kabellosen Zustand per PlayStation Link oder eben klassisch per USB-Kabelverbindung. Euer Input wird dabei mit ultraniedriger Latenz übermittelt, wodurch ihr präzise und reaktionsschnelle Angriffe landen sollt.

Ihr habt außerdem verschiedene Möglichkeiten, das Layout der Eingaben auf eure Bedürfnisse anzupassen und könnt sogar die Begrenzungen des Sticks in runde, quadratische oder achteckige Formen anpassen, die an der Rückseite integriert sind. Im Lieferumfang ist eine Tragetasche enthalten, wer unterwegs ist profitiert auch vom wiederaufladbaren Akku. Klingt erstmal alles nicht schlecht, doch was, wenn dafür womöglich sogar mehrere hundert Euro fällig werden?

Wie viel müsst ihr dafür blechen?

Auf Reddit diskutiert man den neuen FlexStrike mit noch unbekanntem Releasedatum aktuell. Einige der dort abgegebenen Kommentare beschäftigen sich mit dem möglichen Preisschild, denn: „Gute Fight Sticks sind teuer.“ Aber wie teuer genau? Das versuchen verschiedene Nutzer*innen einzugrenzen. Eine Person schätzt beispielsweise: „Ich hab das Gefühl, das wird unfassbar teuer. So 299 US-Dollar.“ Umgerechnet wären das in etwa 262 Euro. Auch in anderen Wortmeldungen fallen ähnliche Zahlen, häufig um die 300-Marke.

Von Zweifeln an der Qualität des Produkts liest man wenig, ob der FlexStrike also erfolgreich wird oder nicht, dass könnte stark mit den Kosten zusammenhängen. „Bepreist ihn, wie einen normalen Controller und er wird sich extrem gut verkaufen“, rät hierzu ein*e Nutzer*in. Bleibt abzuwarten, für welche Strategie sich Sony hier letztendlich entscheidet. Warten müsst ihr übrigens auch, jedoch nur wenige Tage, auf die neuen Gratis-Spiele im PlayStation Plus-Abo.

