PlayStation: Diese ikonische Spielereihe wird wohl nicht zurückkehren – nur 10% der Entwickler hätten Interesse

Im Gegensatz zu Nintendo, wo man Mario, Link, Kirby und Co. seit Urzeiten treu blieb, wurden die potenziellen Maskottchen von PlayStation immer wieder von neuen Vertretern abgelöst.

Gerade in Sachen Cartoon-Charaktere mit entsprechendem Charme mussten Fans häufige Wechsel hinnehmen und einige, darunter etwa Sackboy oder Spyro, liegen heute verstaubt und von Sony vergessen in der Schublade. Ein ähnliches Schicksal hat auch Sly Cooper ereilt, und wie es aussieht, soll das auch so bleiben.

PlayStation-Ikone Sly Cooper: Fehlender Enthusiasmus bei Sucker Punch

Das für die damaligen Sly Cooper-Spiele verantwortliche Entwicklerstudio Sucker Punch Productions hat nämlich offenbar keine Lust mehr auf den windigen Waschbär. Nachdem 2005 der bis dato letzte Ableger für die PlayStation 2 erschien, widmeten sich die Mitarbeitenden zunächst der Infamous-Reihe, um dann 2020 das Open World-Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima zu veröffentlichen, zu dem dann in Kürze das Sequel Ghost of Yōtei folgt.

Über eben jenes hat der Co-Creative Director Nate Fox nun in einem Interview mit dem YouTube-Kanal MinnMax gesprochen. In weniger als zwölf Minuten musste er sich einem Dauerfeuer aus Fragen stellen und dabei kam eben auch die diebische PlayStation-Ikone zur Sprache (ab Minute 7:28). Auf einen Fan-Brief eines Jungen antwortet Fox: „Hey Kleiner, wenn du vermisst, dass wir Sly Cooper-Spiele machen… hoffe ich, dass du Ghost of Yōtei genießt.“

Er ist aber offenbar nicht der einzige, dem es bezüglich der über 20 Jahre alten Marke an Enthusiasmus mangelt. Host Ben Hanson will wissen, wie viele Mitarbeiter*innen bei Sucker Punch wohl Lust auf ein neues Sly Cooper-Spiel hätten und Fox schätzt ganz pragmatisch, dass es wohl nur zehn Prozent seien: „Es ist lange her, dass Sly Cooper rauskam“, erklärt der Entwickler und scheint damit sagen zu wollen, dass das Interesse seitdem entsprechend abgenommen hat.

Wenn ihr also genau wie der kleine Junge seit Ewigkeiten auf einen neuen Ableger wartet, solltet ihr diese Hoffnung vielleicht besser begraben – und das nicht unbedingt, weil Sony dem einen Riegel vorschiebt, sondern weil Sucker Punch selbst keine Lust darauf hat. Vielleicht war die Reihe auch einfach nicht erfolgreich genug? Schließlich ist gerade erst eine Liste der meistverkauften PlayStation-Spiele aufgetaucht.

