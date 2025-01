PlayStation: Diese Nutzer bekommen ein kostenloses Extra – aber nur bis zum 27. Januar

Dank ihrer PlayStation können sich einige Nutzerinnen und Nutzer freuen: Apple bietet für die PS4 und PS5 eine verlängerte Testphase von Apple TV+ an, die für drei Monate kostenfreien Zugriff auf alle Inhalte der Plattform gewährt.

Das Angebot ermöglicht es euch, exklusive und beliebte Hit-Serien wie Severance, Ted Lasso oder Mythic Quest zu streamen. Besonders Fans von Severance kommen auf ihre Kosten, denn die zweite Staffel des spannenden Sci-Fi-Dramas ist im Programm enthalten.

PlayStation: So kommt ihr an das Apple-Angebot

„Löst euer Apple TV+ Angebot bis zum 27. Januar 2025 ein und startet beliebte Serien wie Silo, Slow Horses, Severance, Shrinking, Monarch: Legacy of Monsters und viele mehr. Seht sie euch exklusiv in der Apple TV-App auf eurer PS4®- oder PS5®-Konsole an“, heißt es dazu auf der offiziellen Angebotsseite.

Die Offerte ist einfach zu aktivieren. Alles, was ihr benötigt, ist ein PlayStation Network-Konto, eine PS4 oder PS5, eine Apple-ID sowie die Apple TV+-App. Wer diese noch nicht hat, lädt sie herunter. Alle anderen finden die Anwendung auf der PS4 im Bereich TV und Video, auf der PS5 unter Media Home.

Nach dem Download oder Öffnen der App meldet ihr euch mit eurer Apple-ID an oder erstellt ein neues Konto. Anschließend könnt ihr die drei Monate gratis testen und jederzeit kündigen.

Playstation-Angebot für alte und neue Apple TV+-Nutzer*innen

Hattet ihr in der Vergangenheit bereits Zugriff auf den Streamingdienst und diesen später gekündigt, ist das kein Problem. Das Angebot richtet sich sowohl an Neukundschaft, als auch an „qualifizierte“ Rückkehrer*innen von Apple TV+. Was genau damit gemeint ist, gibt man allerdings nicht weiter an.

Zu den weiteren Bedingungen gehört: „Das Angebot ist auf ein Angebot pro PlayStation-Gerät, PlayStation Network-Account und Apple Account begrenzt. Der Plan verlängert sich automatisch zum Preis eurer Region pro Monat, bis er gekündigt wird. […] Die Zahlung wird über die hinterlegte Zahlungsmethode abgerechnet und kann jederzeit mindestens einen Tag vor dem jeweiligen Verlängerungsdatum in den Einstellungen deines Servicekontos gekündigt werden.“

Quelle: PlayStation

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.