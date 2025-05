PlayStation: Diese seltene Platin-Trophäe besitzen nur 0,1 % der Spieler – so bekommt ihr sie

Völlig gleich, ob ihr zu den zahllosen Sammlerinnen und Sammlern, die sich in ihren liebsten Games einer nach der anderen Herausforderung stellen, zählt oder ihr sie ganz im Vorbeigehen einheimst, ohne es großartig darauf anzulegen: Die PlayStation Platin-Trophäen dürften nicht an euch vorbeigegangen sein.

Auch auf anderen Plattformen wie Steam oder der Xbox gibt es mit den Achievements und dem Gamer-Score vergleichbare Systeme, die eure Erfolge – seien sie noch so außergewöhnlich, ja manchmal sogar völlig sinnbefreit – festhalten. Doch auch so richtig seltene unter ihnen gibt es, die nur ein Bruchteil der Spielenden ihr Eigen nennen kann. Eine Platin-Trophäe auf der PS5 beispielsweise, die nur bei 0,1 Prozent der Community in der virtuellen Vitrine steht – darunter auch ein ganz bestimmter Vertreter.

PlayStation: Chef-Entwickler präsentiert stolz seltene Platin-Trophäe

Mark Cerny, seines Zeichens leitender Systemarchitekt für die PlayStation 5 Pro, aber auch an der Entwicklung diverser anderer Konsolen von Sony beteiligt, zählt zu den glücklichen Besitzern der prestigeträchtigen Platin-Trophäe aus dem Indie-Hit Balatro. Damit ist er Teil einer fast schon mikroskopischen Minderheit, die den extrem seltenen Erfolg erringen konnte. „Nach sieben Monaten und Hunderten von Stunden bin ich stolz, zu den 0,1 % der Spieler zu gehören, die Platin in Balatro erreicht haben“, so verkündet er mit geschwollener Brust über Twitter.

Für das „unglaublich tiefe Gameplay“ spricht er dem geheimnisvollen Solo-Entwickler von Balatro, LocalThunk, noch seinen Dank aus. Im aktuellen Kalendermonat zählte der abwechslungsreiche und besonders fesselnde Poker-Publikumsliebling noch zu den neuen PS Plus-Spielen, während er euch auch über den Xbox Game Pass zu stundenlangem Spielspaß verlockt. Wer noch nichts von Balatro gehört hat, dem empfehlen wir unbedingt, einen Blick auf eines der liebsten Spiele des Jahres 2024 unserer Redaktion zu werfen.

Abseits seiner Verfügbarkeit verkaufte sich Balatro im Übrigen geschlagene fünf Millionen Mal, davon eine Million mal im ersten Monat. Doch wir wollen euch gar nicht weiter mit unnützen Fakten foltern: Wie ihr die Platin-Trophäe auch auf eurer PlayStation 5 erringen könnt, verraten wir euch folglich. Dafür ist es ganz einfach nötig, alle anderen Trophäen in Balatro zu verdienen. Leicht gesagt, denn abseits der beeindruckenden Anzahl von 32 Stück zwingt euch der gefeierte Titel, teilweise besonders knifflige Runs im Roguelike zu durchstehen, indem ihr beispielsweise zwei Glaskarten innerhalb einer Runde zerbrecht oder einen Lauf abschließt, ohne den Shop auch nur einmal neu zu laden.

Die Schwierigkeit dürfte sich allein dadurch auszeichnen, dass trotz der Masse an Spielerinnen und Spielern, die Balatro begeistert, nur eine solch geringe Zahl zum Platin-Club des Spieles auf der PlayStation zählt. Wie ihr Balatro richtig spielt und damit dem seltenen Pokal etwas näher kommt, verraten wir euch derweil an anderer Stelle. Und welche drei neuen Gratis-Spiele ihr bei PS Plus abstauben könnt, erfahrt ihr natürlich ebenfalls bei uns.

