PlayStation: Dieser Exklusivtitel wurde plötzlich aus dem Store entfernt

Lange Zeit hatte das Spiel Entwined es sich im PlayStation Store gemütlich gemacht, dort Interessierte, die mal und mal nicht zu Käufer*innen wurden, begrüßt. Und von einem auf den anderen Tag ist es verschwunden.

Die Shopseite ist zwar noch aufrufbar, aber der Button zur Zahlung fehlt gänzlich. Nur unter bestimmten Umständen könnt ihr jetzt überhaupt noch auf Entwined zugreifen. Ansonsten müsst ihr euch wohl oder übel damit abfinden, die Verfügbarkeitsspanne des Titels verpasst zu haben.

PlayStation-Spiel Entwined verlässt unvermittelt den Store

Bei Entwined handelt es sich um ein Rhythmusspiel, das im Jahr 2014 für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Hinter der Entwicklung stand ein Studio namens Pixelopus, seinerzeit im Besitz von Sony Computer Entertainment. 2023 musste sich die Spieleschmiede auflösen, weshalb sie seitdem nicht mehr aktiv ist. Während ihrer Existenz ab dem Gründungsjahr, identisch mit dem Release von Entwined, hat sie nur einen anderen Titel hervorgebracht, und zwar 2017 das Action-Adventure Concrete Genie, welches weiterhin im PlayStation Store erhältlich ist.

Mit Blick auf diese Hintergrundgeschichte wird etwas verständlicher, warum Entwined ein Ende finden musste und dieses sich auch noch so klanglos vollzogen hat. Wobei die genauen Details weiterhin im Dunkeln liegen. Immerhin ist der Titel auch zwei Jahre lang ohne anhaltenden Support klargekommen, genau wie die Verwandtschaft Concrete Genius. Hierin kann sich das Problem also eher nicht begründen. Vielleicht sind es Unstimmigkeiten in Bezug auf Lizenzen, die den Riegel vorgeschoben haben, ohne offizielles Statement bleibt das jedoch nur Spekulation.

Wer es schon hat, kann es natürlich behalten

Falls ihr Entwined bereits in der Vergangenheit erworben oder durch PS Plus Extra in eure Bibliothek gestopft habt, bleibt euch das Spiel weiterhin erhalten. Außerdem scheint es in Japan immer noch wohlauf zu sein. Spieler*innen aller anderer Kategorien schauen jedoch in die Röhre, vor allem, da es keine alternativen Angebote auf anderen Plattformen gibt und wie es scheint auch keine physischen Versionen in Umlauf sind.

Wer sich zu dieser Gruppe zählt, verpasst eine emotionale, wenn auch kurze Reise, bei der ein tragisches Liebespaar aus einem Vogel und einem Fisch gesteuert wird. Über 20.000 Personen haben im PlayStation Store Wertungen abgegeben, die sich zu einem Gesamturteil von 4,07 von 5 Sternen zusammenfassen lassen. Demnach zu urteilen ein nicht ganz unbedeutender Verlust für die Konsole.

Zum Glück stellen die regelmäßig erweiterten PS Plus-Spiele einen geeigneten Trost dar. Mit dabei in diesem Monat ein Titel, der PlayStation-Spieler*innen mit entsprechendem Abo positiv überrascht.

Quellen: PlayStation Store / Entwined