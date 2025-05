PlayStation: Dieser Silent Hill-Ableger geht aktuell durch die Decke – gratis downloaden

Ernstzunehmende Themen wie die negative Auswirkung von Social Media auf die geistige Gesundheit, einpackt in eine große Videospielmarke? Das Horrorgenre allgemein und die Silent Hill-Spiele speziell widmen sich gerne unbequemen Thematiken – so auch ein Silent Hill: The Short Message.

Das zwar kostenlose, dafür aber schnell durchspielbare, Horrorspiel wurde bereits im Januar 2024 veröffentlicht – und traf seitens Spieler*innenschaft auf eher gemischte Reaktionen. Dessen ungeachtet konnte der Titel einen beachtlichen Meilenstein erreichen, wie über den offiziellen Twitter-Account @SilentHill jüngst verkündet wurde …

Gratis-Horror Silent Hill: The Short Message – ein Publikumsmagnet?

„Silent Hill: The Short Message hat über vier Millionen Downloads erreicht“, kommunizierte der offizielle Twitter-Account zu Silent Hill am 24. Mai. Eine Bekanntmachung, die manche Spieler*innen oder Kenner*innen der Reihe verblüffen könnte. Immerhin zählte der schnell zu meisternde Gratis-Titel mit einer Spiellänge von rund eineinhalb Stunden zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung nicht gerade zu den Kritikerlieblingen.

Twitter-Posting auf @SilentHill:

Für die mittelprächtige Resonanz steht bis heute ein Metascore von 53, beziehungsweise ein User Score von 6.1. Kritikpunkte verfielen auf das als repetitiv bis frustrierend empfundene Gameplay, sowie die überschaubare Spielzeit. Ein Blick in den PlayStation Store zeichnet jedoch ein deutlich positiveres Bild. Dort konnte Silent Hill: The Short Message nämlich bis dato über 38.000 Sternebewertungen vonseiten Spieler*innen einsammeln.

Unzählige Bewertungen also, die mit vier von maximal fünf erreichbaren Sternen insgesamt deutlich positiver ausfällt, als beim oben angesprochenen Kritiker*innenecho auf Metacritic. Für das auseinanderklaffende Stimmungsbild könnte unterschiedliche Erwartungshaltungen an den Titel verantwortlich sein. Während manche ein dorniges Thema, wie durch Social Media ausgelöste, psychische Belastung, wertschätzen, oder sich der filmischen Erzählweise hingeben, sind andere vom weniger gelungenen Gameplay abgeschreckt – oder vermissen die klassische Silent Hill-Atmosphäre.

Die Plattform-Frage – und weitere Infos zu The Short Message

In der Kommentarspalte zum obigen Twitter-Posting versammeln sich zum Zeitpunkt dieser Meldung (Stand: 28.05.) fast 70 Wortmeldungen – die vor allem einen Umstand ankreiden: Dass Silent Hill: The Short Message weder für den PC, noch die Xbox erhältlich ist, sondern ausschließlich für die PlayStation 5. Falls ihr eine solche besitzt, könnt ihr hingegen direkt kostenfrei loslegen, sofern ihr euch in die finstere Welt von Anita hineintraut.

So heißt nämlich die jugendliche Protagonistin, die eine Nachricht ihrer verstorbenen Freundin Maya erhält, so in einen verlassenen Apartmentkomplex gelockt wird – um sich von einem mit Kirschblüten bedecktem Wesen in die Enge treiben zu lassen. Wem dieser Gaming-Snack aus dem Silent Welt-Kosmos zusagt, können wir für weitere Spieleempfehlungen dann übrigens nur unseren ausführlichen Testbericht zu Silent Hill 2 Remake ans Herz legen.

