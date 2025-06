PlayStation: Dieses Rollenspiel gibt euch eine bizarre Belohnung – wenn ihr das schafft

Am 4. Juni hat Toby Fox sein Versprechen eingelöst und Deltarune um zwei weitere Kapitel erweitert: nicht nur auf der Nintendo Switch 1 und 2, sondern auch auf der PlayStation 4 und 5 und dem PC.

Das Rollenspiel hat bereits in Kürze die Steam-Charts erobert und ist derzeit in aller Munde – bereits die ersten beiden Kapiteln stießen auf Anklang, vom geistigen Vorgänger Undertale ganz zu schweigen. Nun hat ein Fan ein ganz besonderes Geheimnis in Deltarune entdeckt, für das ihr eine Mammutaufgabe meistern müsst.

Geschafft hat es das exklusiv auf der PlayStation erreichbare Easter Egg bereits auf Reddit, wo Nutzer*in millsbuddy seine oder ihre Entdeckung teilte. Dort zu sehen: ein Ausschnitt vom Deltarune-Code mitsamt Einordnung. Offenbar ist es nämlich möglich, Kapitel 4 des Spiels zu beenden, ohne auch nur eine einzige Trophäe zu sammeln – und als Belohnung erwartet euch eine mysteriöse Nachricht:

„Du hast versagt, auch nur ein Ziel zu erreichen. Was bist du? Ich freue mich schon auf das nächste Mal.“ (Im Original: „You failed to achieve any marks. What are you? I very much look forward to the next.“) Wie schwierig das wirklich ist, zeigen die Trophäen, die ihr bei Deltarune auf der PlayStation einsacken könnt, denn die gibt es mitunter für die lächerlichsten Dinge.

Hier seht ihr den Code. Achtung, Spoiler-Gefahr:

Ihr stattet euch mit einem Ausrüstungsgegenstand aus? Trophäe. Ihr nutzt ein Item? Trophäe. Ihr schließt ein Kapitel ab? Trophäe. Natürlich lassen sich all diese Erfolge aushebeln, aber nicht ohne Zusatzwissen. Und sobald ihr erstmal einen der digitalen Pokale euer Eigen nennt, ist es zu spät und ihr habt die Chance auf die Nachricht verwirkt. Euren Spielstand löschen funktioniert nicht, denn Deltarune erkennt, wenn ihr versucht, so die Einschränkung zu umgehen.

Hinweis auf Easter Egg im Newsletter

Offenbar hat Deltarune-Schöpfer Toby Fox auf dieses Geheimnis bereits in einem Newsletter hingedeutet: „Wir mussten Trophäen haben. Dieses Mal steckt in ihnen eine ziemliche Hardcore-Herausforderung. Aber – und bitte hört mir zu – ich befürworte nicht, dass ihr es wirklich versucht. Schon von der bloßen Existenz zu wissen, wird euch nur Frust und Schmerz bringen! Ernsthaft, es ist vielleicht eine der schlechtesten Ideen, die ich je hatte. Vielleicht wird niemand es versuchen.“

Da war der Gute wohl schief gewickelt: Zumindest das Geheimnis hinter der Hardcore-Herausforderung ist nun ans Licht gekommen und es wird sicherlich nicht lange dauern, bis sich der Erste der Sache annimmt. Zumindest aktuell ist diese Nachricht nur auf der PlayStation zu finden, in den Kommentaren wird aber bereits gemunkelt, dass dedizierte Deltarune-Fans das Ganze per Mod auch auf den PC bringen könnten. Bis es soweit ist, könnt ihr euch die Zeit mit diesen Gratis-Games auf Steam vertreiben.

