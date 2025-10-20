PlayStation: Drei der besten Rollenspiele aller Zeiten – ganz kurz zum Schnäppchenpreis

Schnell! Welches ist das beste Rollenspiel aller Zeiten – oder zumindest der letzten paar Jahre? Wer jetzt an Titel wie Baldur’s Gate 3, The Witcher 3: Wild Hunt oder Star Wars: Knights of the Old Republic denkt, liegt nicht falsch – aber angesichts eines aktuellen Hammerrabatts im PlayStation Store zur Mass Effect Legendary Edition doch daneben.

Denn eben jenes Mass Effect-Paket, bestehend aus allen drei grandiosen Rollenspielen des legendären Studios BioWare, gibt es noch bis zum 23. Oktober um 00:59 Uhr deutscher Zeit zum geradezu lachhaften Kaufpreis – schließlich sind 6,99 Euro anstelle von 69,99 Euro für eine RPG-Trilogie, in die ihr gut und gerne hunderte Stunden versenken könnt, kein Preis. Doch was steckt eigentlich genau drin in der Legendary Edition?

Mass Effect Legendary Edition: 3 große Rollenspiel-Klassiker für kleines Geld

Mit der Mass Effect Legendary Edition bekommt ihr für eure PlayStation 5 oder 4 nicht nur drei der fantastischsten Science-Fiction-Rollenspiele, die es im Bereich Videospiele für Geld zu kaufen gibt, nein, ihr erhaltet sogar die RPG-Brecher als aufgehübschte Remasters. Zudem hält dieses Rundum-sorglos-Paket für alle jene, welche die Mass Effect-Trilogie schon mal in ihrer Gesamtheit nachholen wollten, noch mehr gute Kaufgründe parat – etwas mehr als 40 Stück an der Zahl.

Direktvergleich dazu, wie stark die Legendary Edition nachbessert:

Mass Effect Legendary Edition bringt euch einerseits die drei Hauptspiele, welche den schlanken Kaufpreis alleine schon wert wären, andererseits beinhaltet es auch „über 40 DLCs von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3″, wie es in der Beschreibung im PlayStation Store nachzulesen steht.

Apropos PS Store: Dort macht die Remastering-Kollektion wenig überraschend eine formidable Figur – wofür eine durchschnittliche 4,79 von 5 Sternebewertung, vergeben von fast 28.000 Spielenden, steht (Stand: 20. Oktober). Doch ist die User-Bewertung auf Sonys Plattform repräsentativ?

Auch auf Metacritic kann sich Mass Effect Legendary Edition mit einem mehr als ansehnlichen Metascore von 87 blicken lassen. Darüber hinaus in unserem Test hier auf 4P überwog – trotz vereinzelter Kritikpunkte zu den veralteten Animationen, beziehungsweise diversen Bugs – ein sehr positiver Gesamteindruck.

Also, wer Rollenspiele auch nur ein kleines bisschen mag, darf jetzt als weiblicher oder männlich aussehender Commander Shepard eine epische Sci-Fi-Geschichte erleben, respektive den Kampf gegen die gemeingefährlichen Reaper bestehen.

Solltet ihr das hier lesen, aber das ziemlich unschlagbare Angebot zu Mass Effect Legendary Edition für PlayStation 5 & 4 verpasst haben, müsst ihr keinesfalls schluchzend vor Trauer zusammenbrechen.

