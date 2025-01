PlayStation-Kracher: Mit diesen 3 Ankündigungen will Sony mehr als nur Konsolen erobern

Von der PlayStation auf die Kinoleinwand oder zum Streaming-Dienst: Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat Sony gleich drei große Ankündigungen ausgepackt, um die eigenen Marken zukünftig nicht nur auf den Konsolen zu platzieren.

Schon länger arbeitet das Unternehmen daran, Filme und Serien auf Basis der eigenen Marken zu produzieren. In Zusammenarbeit mit HBO wurde The Last of Us verfilmt, selbst brachte das Team unter anderem Uncharted in die Lichtspielhäuser dieser Welt. Demnächst werden noch drei weitere große Namen folgen, um auch Nicht-Spieler*innen die Welten näherzubringen.

PlayStation: Welche Verfilmungen sind geplant?

Während der CES-Präsentation von Sony nutzten die PlayStation Productions die Gunst der Stunde, um gleich mehrere Projekte anzukündigen. Über manche wurde bereits in Gerüchten diskutiert, aber nun sind sie auch tatsächlich bestätigt.

Zum einen wird es tatsächlich eine Verfilmung von Horizon: Zero Dawn geben. Aktuell befindet sich das Projekt, so berichten die Kolleg*innen von Gematsu, noch in einer frühen Entwicklungsphase. Entsprechend gibt es keine Infos darüber, wer als Regisseur eingesetzt wird oder welche Schauspieler*innen in die bekannten Rollen schlüpfen.

Selbiges gilt für die ebenfalls angekündigte Kino-Umsetzung von Helldivers. Diese befindet sich bereits in der Produktion, wird aber wohl ebenfalls noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Spannend wird hier vor allem sein, inwieweit sich der Film von der offensichtlichen Vorlage, Starship Troopers, unterscheiden wird.

Ein Anime für Crunchyroll

Die dritte Ankündigung der PlayStation Productions ist ausnahmsweise kein Kinofilm. Stattdessen entsteht für Sonys Streaming-Dienst Crunchyroll ein Anime auf Basis von Ghost of Tsushima: Legends. Dieser hat sogar schon einen ungefähren Veröffentlichungstermin: 2027 soll die Umsetzung erscheinen.

Verantwortlich für den Anime sind das Studio Aniplex, Regisseur Takanobu Mizuno und Drehbuchautor Gen Urobuchi. Die Animationen stammen wiederum von Kamikaze Douga. Laut Pressemitteilung möchte das Team, die „traditionellen Samurai-Ästhetiken von Ghost of Tsushima: Legends mit filmischem Storytelling und beeindruckenden visuellen Effekten zum Leben erwecken“.

Weitere Infos zum Anime wird es erst in Zukunft geben. Das gilt übrigens auch für die spielerische Fortsetzung namens Ghost of Yōtei, die im vergangenen Jahr erstmals angekündigt wurde.