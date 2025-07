PlayStation: Fans dieses Spiele-Blockbusters dürfen ein besonderes Geschenk entgegennehmen

Dass Helldiver’s 2 aus dem Hause PlayStation ein grandioses Spiel ist, wissen nicht nur wir bei 4P, die den Koop-Shooter 2024 zu unserem Spiel des Jahres gekürt haben. Auch an anderen Stellen hagelte es Preise und Nominierungen, ganz zu schweigen von den Spieler*innen- und Verkaufszahlen.

Aber sowohl kommerzieller Erfolg als auch allgemeine Beliebtheit schützen ein Spiel nicht vor dem gefürchteten Phänomen des Review-Bombings, bei dem aus Protest gegen einen bestimmten Inhalt oder eine bestimmte Entscheidung extreme Mengen an negativen Bewertungen abgegeben werden. Schauplatz hiervon ist in den meisten Fällen die Plattform Steam. Doch Helldiver’s 2 hat seine Schuld mittlerweile beglichen. Und blickt augenzwinkernd auf die PR-Katastrophe zurück – mit einem Geschenk an euch.

PlayStation-Titel Helldiver’s 2: Der Weg aus der Misere

PSN, PlayStation Network, ist ein Name der bei Steam-Nutzer*innen alles andere als wohlige Gefühle auslöst. Der Service wird in seiner Grundform als Accountsystem für PlayStation-Konsolen genutzt, war jedoch in der Vergangenheit auch eine Hürde am PC, wenn dort angesiedelte Spieler*innen Titel aus dem Katalog des Publishers starten wollten. Für Helldiver’s 2 sollte dies ebenfalls gelten, der daraufhin folgende Aufschrei aus der Community konnte die permanente Voraussetzung eines Drittanbieter-Accounts aber verhindern.

Ende gut alles gut? Nicht ganz, trotz der Aufhebung verblieb eine lästige Sperre für Länder, in denen PSN nicht verfügbar ist. Spieler*innen waren nicht bereit, Helldiver’s 2 vollständig zu verzeihen, bis kürzlich selbst dieses unliebsame Übel entfernt wurde. Auf Steam zeigt sich in den neuesten Rezensionen und einem sich erholenden Gesamtbild, dass sich die Lage damit deutlich gebessert hat. Dafür will sich das Team von Entwickler Arrowhead Game Studios nun bedanken.

Ein Cape als Erinnerungsstück an die Proteste

„Zu Ehren eures unerschütterlichen Einsatzes bei der Verteidigung der kontrollierten Demokratie, werden alle Helldivers mit einem Gedenkumhang belohnt“, heißt es in einer Ankündigung auf Twitter. Angehängt ist ein Bild des Kleidungsstücks mit der Bezeichnung „Pillars of Freedom„, welches den Graphen der Verteilung von Bewertungen auf Steam zu Zeiten des Review-Bombings abbildet. Alle Spieler*innen sollen sich damit schmücken können, beim Einloggen findet ihr das Cape in eurer Inbox. Es könnte jedoch sein, dass ihr etwas warten müsst, bis euch die Verteilung erreicht.

Ob PlayStation sich bei Helldiver’s 2 Fans hat vollständig reinwaschen können, ist fraglich. Ein bitterer Beigeschmack wird vermutlich verbleiben, die verbesserte Stimmung lässt sich wohl eher als Erleichterung über den Rückzug der kritisierten Regelungen des Konzerns betrachten, als als freudiger Beifall für die hierzu getroffene Entscheidung. Anderswo hat übrigens auch ein weiterer PlayStation-Titel für Gesprächsstoff gesorgt, jedoch aus ganz anderen Gründen.

Quellen: Twitter / @helldivers2