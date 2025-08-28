PlayStation: Geheimnisvoller Titel bald ersten Spielern zugänglich? Wirkt wie ein Fiebertraum

Habt ihr Gummy Bears schon auf eurer Wunschliste? Nein? Das ist nicht verwunderlich, immerhin kennen wir das von PlayStation selbst verantwortete Spiel bisher gerade mal unter seinem ungewöhnlichen Codenamen, öffentliches Wissen über das Konzept beschränkt sich auf grobe, teils diffuse Eckpunkte.

Dieser Stand könnte sich demnächst aktualisieren, da neusten Gerüchten zufolge eine neue Phase der Entwicklung eingeläutet wird. Damit rückt Gummy Bears zwischenzeitlich wieder ins Gespräch und potenzielle künftige Spieler*innen fragen sich nach der ersten Ankündigung erneut, was für eine Art von Game sie hier eigentlich erwartet.

Gummy Bears aus den PlayStation Studios strebt angeblich frühe Testphase an

Seit August 2023 wissen wir bereits von dem Projekt Gummy Bears, das damals als „Team-basiertes Action-Game, inspiriert von vielen Genres, in einem Science-Fantasy-Universum“ beschrieben wurde. Anfänglich befand es sich noch bei Bungie in Arbeit, nach einer dortigen Entlassungswelle aber zurück in die Hände des Mutterkonzerns Sony und damit die der PlayStation Studios wanderte. Dort werkelt nun eine Gruppe von Entwickler*innen unter dem gemeinsamen Namen teamLFG an dem Titel, wie im Mai 2025 bekanntgegeben.

Was genau sich hinter der Bezeichnung Gummy Bears verbirgt, das lässt sich vorerst nur raten. Hinweise sind die von den ursprünglichen Schnöpfer*innen genannten Vorlagen: „Kampfspiele, Plattformer, MOBAS, Lebenssimulationen und froschartige Spiele„. Eine absolut wilde Mischung, deren Ergebnis sich allein durch diese Umschreibung schwer vorstellen lässt. Vor allem der Einwurf von Fröschen malt Fragezeichen. „Wann immer ich von diesem Spiel höre, habe ich das Gefühl, ich bin in einem Fiebertraum„, beschreibt ein*e Nutzer*in auf Reddit die eigene Verwirrtheit in Bezug auf den bunten Ideenmix.

Kann diese vielleicht bald aufgelöst werden? Das legt zumindest eine Entdeckung des Portals The Game Post nahe. Diese zeigt auf ein neues Jobangebot von teamLFG, bei dem ein*e Community-Entwickler*in gesucht wird. Die Aufgabe dieser Person soll es vor allem sein, über Discord eine Community für die Pre-Alpha eines neuen Multiplayer-Action-Games aufzubauen. Wie The Game Post schlussfolgert, könnte diese bedeuten, dass Vorbereitungen zur Durchführung einer geschlossenen Testphase mit involvierten Fans im Gange sind.

Aufgrund der bekannten Involviertheit von teamLFG – auf deren Seite die Stellenanzeige aufgetaucht ist – mit Gummy Bears, liegt nahe, dass es sich bei eben jenem Action-Spiel auch tatsächlich um Gummy Bears handelt. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings hierzu nicht, es sind daher lediglich Gerüchte. Was allerdings definitiv kein mit Vorsicht zu genießendes Getuschel ist, das sind die Nachrichten über den aktuell stattfindenden Sale im PlayStation-Store.

Quellen: The Game Post, Reddit r/GamingLeaksAndRumours, bungie.fandom.com