PlayStation: Gleich 11 neue Spiele in dieser Woche – aber ein Titel sticht heraus

Der erste Monat des Jahres ist in vollem Gange, und das bedeutet, dass wieder zahlreiche neue Games für die PlayStation 4 und PlayStation 5 von Sony erscheinen. In der aktuellen, vierten Januarwoche dürft ihr euch daher auf einige spannende Releases freuen.

Die vertretenen Genres sind dabei vielfältig und die Anzahl der veröffentlichten Titel hoch: Vom Ego-Shooter über verschiedene Action-Adventures und Jump’n’Runs bis hin zu JRPG- und Puzzle-Spielen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein abwechslungsreicher und packender Start in das neue Jahr ist somit garantiert.

PlayStation: Das sind die aktuellen Releases für PS4 und PS5

Zwischen dem 20. und 26. Januar erwarten euch laut GamersGlobal und Releases.com zufolge sowohl für die PlayStation 4 als auch für ihren Nachfolger, die PlayStation 5, mindestens elf neue Titel. Die folgende Liste erhebt dabei zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie bietet jedoch einen guten Überblick über das, was die aktuelle Kalenderwoche für euch bereithält.

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (21. Januar):

NEEDY STREAMER OVERLOAD (PlayStation 4, PlayStation 5)

The Tale of Bistun (PlayStation 4, PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (22. Januar):

Mika and the Witch’s Mountain (PlayStation 4, PlayStation 5)

DISORDER (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (23. Januar):

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist (PlayStation 4, PlayStation 5)

Sword of the Necromancer: Resurrection (PlayStation 4, PlayStation 5)

Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles (PlayStation 4, PlayStation 5)

Red Solstice 2: Survivors (PlayStation 4, PlayStation 5)

Synduality: Echo of Ada (PlayStation 5)

Dreamcore (PlayStation 5)

Dragon Ball: Sparking! ZERO – Hero of Justice (PlayStation 5)

Dieses PlayStation-Spiel ragt heraus

Ein besonderes Exemplar in der Liste stellt das DLC Dragon Ball: Sparking! ZERO – Hero of Justice dar, das am 23. Januar für die PlayStation 5 erscheint. Denn: Bereits drei Tage zuvor, am 20. Januar, konnten Gamerinnen und Gamer schon per Early Access darauf zugreifen. Das gilt übrigens nicht nur für die PS5, sondern auch für die Xbox Series X und den PC.

Außerdem handelt es sich bei dem Paket „Hero of Justice“ um das dabei um das erste DLC. Es enthält dabei gleich elf neue Charaktere, ein exklusives Kostüm und drei benutzerdefinierte Kämpfe. Zudem sind weitere DLC-Packs für Dragon Ball: Sparking Zero! in diesem Jahr geplant, die sich auf das Hinzufügen von Charakteren aus Dragon Ball: Daima fokussieren.

