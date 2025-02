PlayStation: Gleich 13 neue Spiele nächste Woche – aber zwei stechen hervor

Die zweite Woche im Februar startet für PlayStation-Spielerinnen und -Spieler mit einer besonders großen Vielzahl neuer Veröffentlichungen – und mit abwechslungsreichen Gaming-Erlebnissen.

Vor allem Fans von Strategie- und Action-Adventure-Spielen können sich auf spannende Neuerscheinungen freuen. Auf einige der Titel warten viele nämlich schon besonders ungeduldig. Zu den kommenden Releases für die PlayStation 4 und die PS5 gehören ansonsten sowohl hochkarätige Fortsetzungen als auch gänzlich neue Spiele.

PlayStation: Diese Releases kommen

Zwischen dem 10. und dem 16. Februar erscheinen laut Releases.com insgesamt mindestens 13 neue Titel (und ein Update) für die beiden PlayStation-Konsolen. Die meisten dieser Spiele kommen an den typischen Release-Tagen – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag – auf den Markt. Aber auch der Freitag hat noch einiges zu bieten.

Das Gute: Dadurch gibt es nicht nur in sehr kurzen Abständen, sondern auch fast jeden Tag immer wieder frischen Nachschub. Beachtet, dass die folgende Liste dabei nicht zwingend vollständig ist, euch aber einen guten Überblick über die Highlights der kommenden Woche geben kann.

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (11. Februar):

Undying (PlayStation 4, PlayStation 5)

Sid Meier’s Civilization VII (PlayStation 4, PlayStation 5)

Kingdom Come: Deliverance 2 Collector’s Edition (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (12. Februar):

Urban Myth Dissolution Center (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (13. Februar):

Shujinkou (PlayStation 4, PlayStation 5)

Rugby 25 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Metal Suits: Counter-Attack (PlayStation 4, PlayStation 5)

Tiny Terry’s Turbo Trip (PlayStation 5)

Planet Coaster 2 – Update 2 (PlayStation 5)

Recall: Empty Wishes (PlayStation 5)

Snezhinka: Sentinel Girls 2 (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (14. Februar):

Tomb Raider IV-V-VI Remastered (PlayStation 4, PlayStation 5)

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Afterlove EP (PlayStation 5)

Lesetipp: Diese PlayStation-Spiele gibt es diese Woche

Diese Titel sind besonders

Mit Sid Meier’s Civilization VII und Tomb Raider IV-V-VI Remastered, die jeweils am 11. beziehungsweise am 14. Februar erscheinen, befinden sich zwei besonders stark nachgefragte Spiele unter den kommenden PlayStation-Releases. Beide knüpfen an bereits langjährig erfolgreiche Reihen an und werden – zum Teil mit einer Vielzahl von Verbesserungen – auf moderne Plattformen gehoben.

Auf einen weiteren Bonus dürfen sich Civilization-Fans allerdings noch freuen: Denn das Spiel könnte laut Releases.com zu jenen Titeln gehören, die für die Nintendo Switch 2 erscheinen sollen.

Quellen: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.