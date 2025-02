PlayStation: Gleich 13 neue Spiele nächste Woche – Das Größte kommt am Donnerstag

Ab Anfang März dürfen sich Besitzerinnen und Besitzer der PlayStation 4 und PlayStation 5 auf eine Reihe packender Veröffentlichungen freuen.

Dabei stehen in den kommenden Tagen insbesondere Action-, aber auch Strategie- und Simulationsfans im Mittelpunkt. Zu den kommenden brandneuen Titeln gesellen sich außerdem einige Expansions und Special Packs sowie Neuauflagen beliebter Klassiker. Egal also, welche Inhalte gefragt sind – das Angebot der ersten März-Woche deckt zahlreiche Genres ab.

Neue PlayStation-Spiele: Das erwartet euch

Für den Zeitraum vom 3. März bis zum 9. März listet Releases.com mindestens 13 Neuveröffentlichungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Vor allem der Donnerstag sticht mit einer ganzen Reihe von Titeln hervor, doch auch am Dienstag, Mittwoch und Freitag dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf interessante Titel freuen.

Beachtet, dass die folgende Übersicht wie üblich keine Vollständigkeit beansprucht. Dennoch kann sie eine erste solide Grundlage für alle unter euch liefern, die ihre Spieleplanung für die PlayStation im März jetzt schon gut im Auge behalten möchten.

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (4. März):

Two Point Museum (PS5)

Age of Mythology: Retold (PS5)

Carmen Sandiego (PS5, PS4)

War Robots: Frontiers (PS5, PS4)

Age of Mythology: Retold – Immortal Pillars (PS5)

PowerWash Simulator – Wallace & Gromit Special Pack (PS5, PS4)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (5. März):

Morkull Ragast’s Rage (PS5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (6. März):

Split Fiction (PS5)

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS5, PS4)

FragPunk (PS5)

Care Bears: To the Rescue (PS5, PS4)

Never 7: The End of Infinity (PS5, PS4)

Ever 17: The Out of Infinity (PS5, PS4)

Sorry We’re Closed (PS5, PS4)

The Sims 4 Businesses & Hobbies Expansion Pack (PS5, PS4)

Tropico 6 – Return to Nature (PS5, PS4)

Eldrador Creatures Shadowfall (PS5)

Throne and Liberty – Wilds of Talandre (PS5)

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (7. März):

Sugardew Island: Your Cozy Farm Shop (PS5)

Dieses Spiel sticht heraus

Mit Split Fiction (bald im 4P-Test) erscheint am 6. März ein PS5-Titel, den viele bereits ungeduldig herbeisehnen – zugleich dürfen sich PC- und Xbox-Fans freuen. Das zeigt allein die Kennzeichnung als „heiß erwartet“ auf Releases.com. Mehr als 580 der dortigen Nutzer*innen haben sich einen Alarm gesetzt für das Erscheinen des Spiels.

Vor allem die aus den bisherigen Trailern bekannten und wundersamen Sci-Fi- und Fantasy-Welten sowie die kooperativen Elemente sprechen viele an. Zumindest aber lässt der vier Jahre alte geistige Vorgänger It Takes Two, der seinerzeit bei den The Game Awards zum Spiel des Jahres gewählt wurde, auf ein mindestens genauso grandioses Spielerlebnis hoffen.

Quelle: Releases.com

