PlayStation: Gleich 3 Rollenspiele bald so nicht mehr verfügbar – „werde nicht das Ganze noch einmal kaufen“

Im PlayStation-Store gab es kürzlich ein Update für die beliebte JRPG-Reihe Atelier Ryza. Noch in diesem Jahr wird diese nämlich verschwinden und fortan nicht mehr zu erwerben sein. Dafür gibt es zwar einen guten Grund, gleichzeitig verärgert man auch Fans mit dieser Entscheidung.

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, einen der Titel zu kaufen, sollte überlegen, diesen bis 12. November zu erstehen, oder aber auf die Alternative auszuweichen.

PlayStation Store bietet neue Version der Trilogie Atelier Ryza

Dies wird einen Tag später, also ab 13. November in den PlayStation-Stores verfügbar sein und auf den Namen Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack hören. Dieses beinhaltet die Trilogie aus den Teilen Ever Darkness & the Secret Hideout (2019), Lost Legend & the Secret Fairy (2021) sowie Alchemist of the End & the Secret Key (2023) – allerdings in einer überarbeiteten Version, inklusiver neuer Inhalte.

Hier seht ihr den Trailer zur besagten Deluxe-Edition der Atelier Ryza-Trilogie:

Blöd für Fans: Wer die Original-Spiele besitzt und auch gerne auf die neuen Inhalte zugreifen möchten, hat keine Möglichkeit, etwa einen DLC-Pack zu kaufen. Diese sind exklusiv für die neue 3-in-1-Edition der Rollenspielreihe von Koei Tecmo vorgesehen, was in der Kommentarspalte unter dem Trailer zu reichlich Unverständnis führt. „Fügt einfach einen Upgrade-Pfad hinzu, um diese Spiele weiterspielen zu können“, bittet eine Person die Entwickler. „Ich zahle gerne für das Upgrade, aber ich werde nicht das Ganze noch einmal kaufen.“

„Ich hasse es, wenn Entwickler erweiterte Versionen verkaufen, weil das den Erwerb der Originals entkräftet“, echauffiert sich jemand anderes. „Die Spiele sind noch nicht einmal alt. Warum denkt ihr, dass das okay ist?“ Auch dass es keine physische Edition geben soll, stößt den Fans sauer auf. Zu den neuen Inhalten zählt zusätzlicher Story-Content, mehr spielbare Charaktere, neue Kostüme und Waffen-Skins sowie ein Foto-Modus – also schon eine ganze Stange.

