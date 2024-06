PlayStation: Gleich 4 neue Spiele – noch in dieser Woche

Direkt mit Beginn des Monats dürft ihr euch auf die nächsten neuen Spiele für Sonys PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen. Allein in der ersten Woche erscheinen gleich mehrere spannende Titel. Dabei sind die Genres recht vielfältig und sorgen entsprechend für Abwechslung, aber auch Spannung zum Start in den Monat.

Wenn ihr darüber hinaus nach weiteren Veröffentlichungen sucht, bietet sich unsere Übersicht zu den Spiele-Highlights 2024 an. Sie enthält bereits jetzt zahlreiche der kommenden neuen Titel für diverse Konsolen und den PC. Spätestens dort findet ihr sicher das ein oder andere persönliche Highlight.

PlayStation-Spiel #1: The Elder Scrolls Online: Gold Road

Schon heute am 3. Juni veröffentlicht Bethesda das von ZeniMax Online Studios entwickelte The Elder Scrolls Online: Gold Road für Sonys PlayStation 4 und 5. Spielerinnen und Spieler werden darin in die Region West Weald geführt, die zwischen Cyrodiil, Gold Coast, Reaper’s March und Craglorn liegt. Die Hauptgeschichte dreht sich um die Rückkehr der vergessenen Daedrafürstin Ithelia, deren Gefolgsleute versuchen, sie wiederzubeleben. Ihr müsst diese Pläne vereiteln und euch den neuen Bedrohungen stellen, die in dieser Region auf euch lauern​.

Das Kapitel führt die Stadt Skingrad als zentralen Knotenpunkt ein, die den Veteranen und Veteraninnen unter euch aus The Elder Scrolls IV: Oblivion bekannt sein dürfte. Neben Skingrad umfasst die neue Zone weitere Gebiete wie Dawnwood, das jetzt von dichten Dschungeln überwuchert ist, und die Colovian Highlands, eine gebirgige Region im Norden. Spieler*innen können sich auf neue Quests, Dungeons und Weltbosse freuen, die die Geschichte vorantreiben und neue Herausforderungen bieten.

Eine der größten Neuerungen ist dabei das Schriftlehre-System, das als Vorläufer der Zauberei dient. Dieses erlaubt es, eure Fähigkeiten individuell anzupassen und zu verbessern, indem ihr verschiedene Skripte und Tinten verwenden, um die Effekte zu verändern.

Trailer zum Spiel:

PlayStation-Spiel #2: Killer Klowns from Outer Space: The Game

Am 4. Juni wird Killer Klowns from Outer Space: The Game für die PS4 und die PS5 veröffentlicht. Der asymmetrische Multiplayer-Horror basiert auf dem kultigen Film aus den 80er Jahren und wurde von Entwickler und Publisher Illfonic in Zusammenarbeit mit Teravision Games umgesetzt.

In diesem Spiel treten drei Killer-Klowns gegen sieben menschliche Spielende an, die in der Stadt Crescent Cove ums Überleben kämpfen müssen. Die Klowns zielen darauf ab, Menschen zu ernten, indem sie sie in Zuckerwattekokons einhüllen und an Generatoren anschließen. Die Menschen wiederum müssen versuchen zu fliehen, indem sie Werkzeuge finden und Geschicklichkeitsprüfungen bestehen, wodurch sich Ausgänge freischalten​​ lassen.

Das Gameplay vereint Horror und Komödie, wobei Klowns skurrile Waffen und Fähigkeiten wie Popcorngeschütze und lebende Ballonhunde einsetzen, um Menschen zu jagen. Die menschlichen Spielenden können Waffen und Werkzeuge finden, um ihre Flucht zu unterstützen und sogar Teammitglieder wiederbeleben.

Trailer zum Spiel:

PlayStation-Spiel #3: Destiny 2: Die finale Form

Ebenfalls am 4. Juni erscheint Destiny 2: Die finale Form von Entwickler und Publisher Bungie für PS4 und PS5. Die Erweiterung markiert den Höhepunkt der Light and Darkness-Saga und bringt einen Showdown gegen den ultimativen Antagonisten, den Zeugen. Als Spieler*innen begebt ihr euch in das Herz des Reisenden, um zu verhindern, dass der Zeuge die finale Form ausführt: Einen Plan zur Versteinerung und Zerstörung allen Lebens im Universum.

Destiny 2 führt dazu neue Inhalte ein, darunter eine Kampagne, einen neuen Raid und neue Feindtypen namens Subjugatoren, die Stasis- und Strand-Kräfte einsetzen​. Bedeutende Gameplay-Updates sind ebenfalls Teil der Erweiterung, darunter ein überarbeitetes Kräftesystem, um eure Teilnahme an Aktivitäten unabhängig vom Power-Level zu erleichtern, sowie ein neues episodisches Inhaltsformat, das das bisherige Saisonmodell ersetzt.

Trailer zum Spiel:

PlayStation-Spiel #4: Die Schlümpfe: Village Party

Zwei Tage später, am 6. Juni, veröffentlicht Microids Die Schlümpfe: Village Party (Entwickler: Balio Studio) für PS4 und PS5. Darin hat Papa Schlumpf beschlossen, eine außergewöhnliche Party im Dorf zu organisieren. Also sind alle Schlümpfe aufgefordert, bei den Vorbereitungen zu helfen, um die Feier unvergesslich zu machen. Dabei müsst ihr aber auch vorsichtig sein, denn Gargamel hat von der Party erfahren und wird alles tun, um sie zu sabotieren.

Im Abenteuermodus könnt ihr in eine spannende Reise eintauchen, bei der ihr über hundert ikonische Schlümpfe trefft und zehn verschiedene Regionen erkundet, von dem Dorf der Schlümpfe bis zu Gargamels Territorium​. Dafür stehen zwei Hauptmodi zur Verfügung: der Partyspiel-Modus und der Abenteuermodus.

Ersterer erlaubt es euch, in 50 verschiedenen Minispielen gegeneinander anzutreten. Diese sind in sechs Kategorien unterteilt: Sport, Schnelligkeit, Glück, Gedächtnis, Kampf und Genauigkeit. Bis zu vier Spieler*innen können lokal zusammen spielen. Im Abenteuermodus folgt die Geschichte den Schlümpfen auf ihren Abenteuern im Dorf und darüber hinaus.

Trailer zum Spiel:

