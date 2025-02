PlayStation: Gleich 9 neue Spiele nächste Woche – eins „sieht nach echtem Knaller aus“

Die dritte Februarwoche bringt für alle PlayStation-Fans eine ganze Welle spannender Neuerscheinungen mit sich. Besonders Fans von Action- und Adventure-Spielen können sich auf Highlights freuen, die für abwechslungsreiche Gaming-Erlebnisse sorgen werden.

Einige dieser Titel haben bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, da viele Spielerinnen und Spieler gespannt auf ihren Release warten. Neben Fortsetzungen erscheinen in den kommenden Tagen auch komplett neue Titel, die frische Impulse in ihre jeweiligen Genres bringen.

PlayStation: Diese Spiele kommen jetzt

Zwischen dem 17. und dem 23. Februar werden laut Releases.com mindestens 9 neue Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Viele davon erwarten euch an den üblichen Release-Tagen, darunter Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, aber vor allem der Freitag hat eine Überraschung parat.

Durch diese kontinuierlichen Veröffentlichungen gibt es fast jeden Tag neuen Nachschub für Spielerinnen und Spieler mit unterschiedlichen Vorlieben. Zwar ist die folgende Übersicht nicht zwingend vollständig, sie gibt aber einen guten Einblick in die wichtigsten Releases der kommenden Woche.

Lesetipp: Das sind die besten PS4-Spiele

Neue PlayStation-Spiele ab Dienstag (18. Februar):

Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 (PlayStation 5)

Berserk Boy (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Mittwoch (19. Februar):

Dying Light 2 Stay Human – Tower Raid Standalone Release (PlayStation 4, PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Donnerstag (20. Februar):

Cabernet (PlayStation 4, PlayStation 5)

Stories from Sol: The Gun-Dog (PlayStation 4, PlayStation 5)

X-Out: Resurfaced (PlayStation 5)

Neue PlayStation-Spiele ab Freitag (21. Februar):

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PlayStation 4, PlayStation 5)

RPG Maker WITH (PlayStation 4, PlayStation 5)

Please Be Happy (PlayStation 4, PlayStation 5)

Dieser Titel sticht hervor

Mit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, das am 21. Februar für PS4 und PS5 erscheint, kommt ein Spiel in den Handel, auf das sich Fans besonders freuen. Während der Titel laut Releases.com extra als „mit Spannung erwartet“ gekennzeichnet ist, zeigt sich auch auf Reddit einiges an Vorfreude.

In einem Post zum kommenden PlayStation-Titel, der 13-minütiges Vorstellungsvideo beinhaltet, heißt es beispielsweise „das sieht nach einem echten Knaller aus“ oder auch „Ich bin so gespannt darauf!“. Für andere stellt Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sogar „das Spiel [dar], auf das ich mich im Jahr 2025 am meisten freue“.

Quellen: Releases.com, Reddit/Cubelock

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.