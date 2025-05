PlayStation: Heimliche Änderung entdeckt – sie sorgt für Diskussionen

Der Start des Until-Dawn-Films bringt eine überraschende Veränderung mit sich, die die bekannte PlayStation-Productions-Animation betrifft.

Dort fehlt nämlich plötzlich eine der einst ikonischsten Figuren der Marke – Sackboy. Während Charaktere wie Nathan Drake, Aloy oder Astro Bot weiterhin prominent vertreten sind, sucht man den kleinen Helden aus der LittleBigPlanet-Reihe inzwischen anscheinend vergeblich.

PlayStation: Was ist mit Sackboy passiert?

Die Beobachtung stammt von einer Person mit dem Nutzernamen Realradec, die auch ein Vergleichsbild der 2023-Version aus dem Gran-Turismo-Film teilte und damit eine Debatte auf Social Media entfachte: „Nachdem ich Until Dawn gesehen habe, kann ich bestätigen, dass Sackboy nicht mehr im Intro von PlayStation Productions zu sehen ist […]. Ich mag diese Ära der Sackboy-Löschung nicht 😔.“

Sackboy galt lange Zeit als Aushängeschild für die kreative Seite von PlayStation und prägte insbesondere mit seiner charmanten Aufmachung und den umfangreichen Baukasten-Funktionen ein ganzes Genre. Doch seit dem Erscheinen von Sackboy: A Big Adventure (hier im Test) im Jahr 2020 wurde es zunehmend still um die Figur.

Viele Nutzer*innen fragen sich nun, ob PlayStation Sackboy endgültig aus dem aktiven Markenportfolio streicht, um jüngeren Franchises wie Astro Bot oder Horizon den Vorzug zu geben.

PlayStation-Fans zeigen sich enttäuscht

Einige Stimmen in der Community reagierten enttäuscht auf Sackboys Abwesenheit. So heißt es unter anderem: „Sie entfernen den Sack, sie können ihn nicht einfach so auf die Straße setzen.“ Auch humorvolle Kommentare wie „Er ist nicht mehr Sackboy… er ist jetzt Sadboy“ machen die Runde. Andere sind einfach nur traurig: „Sie haben meinen Jungen ausgeschaltet? Aber er war doch gerade erst in dieser Geheimlevel-Episode!“, heißt es auch.

Gleichzeitig erinnern Nutzer*innen daran, dass sich Logos und Intros mit der Zeit verändern – ähnlich wie es DreamWorks mit seinem Charakter-Montage-Intro handhabt. Ob Sackboy eines Tages sein Comeback feiert oder endgültig im Hintergrund verschwindet, bleibt abzuwarten.

Klar ist: Viele PlayStation-Fans wünschen sich seinen Verbleib im ikonischen Figurenensemble der Marke. Für gute Laune sorgt in der Zwischenzeit das neue Repertoire an neuen PlayStation Plus-Spielen im Mai.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.