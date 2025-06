PlayStation: Kontroverser Multiplayer-Shooter konfrontiert Fans mit krasser Nachricht

Oh Marathon, was sollen wir nur mit dir machen? Das fragen sich die Entwickler*innen des nicht gerade für positive Meldungen bekannten Multiplayer-Shooters wahrscheinlich zurzeit. Seitdem erstes Feedback zu dem Projekt ziemlich kritisch ausgefallen ist, gerät das Team vom PlayStation-geführten Bungie im Hintergrund nämlich ordentlich ins Schwitzen.

Die ganze Situation hat sich so weit zugespitzt, dass man jetzt harte Konsequenzen ziehen muss. Ganz so heftig wie eine komplette Lahmlegung fallen diese zwar nicht aus, aber immerhin müssen sich Fans jetzt mit einer Verschiebung auf unbestimmte Zeit begnügen.

PlayStation: Release von Marathon mit unabsehbarer Wartzeit

Auf der offiziellen Webseite von Entwicklungsstudio Bungie, Teil von Sonys PlayStation-Sparte, verkündet man die vorgenommenen Änderungen an der Planung. „In jedem Kommentar und jeder Echtzeitkonversation auf Social Media und Discord war eure Stimme laut und klar. Wir haben uns das zu Herzen genommen und wir wissen, wir brauchen mehr Zeit, um Marathon zu dem Spiel zu machen, das unsere Leidenschaft wirklich widerspiegelt. Nach langem Diskurs mit unserem Team aus Entwickler*innen haben wir die Entscheidung getroffen, das Veröffentlichungsdatum vom 23. September aufzuheben„, heißt es in dem dort zu lesenden Text.

An Bungie ist also definitiv nicht vorbeigegangen, dass die bisher von den potenziellen Spieler*innen gesammelten Eindrücke alarmierend sind. Bereits während der Closed Alpha im April war ausbleibende Begeisterung abzusehen. Das Fehlen von PvE-Elementen und wenig motivierendes Gameplay sind beispielsweise Punkte, die bemängelt wurden. Auch gab es Stimmen, die sich daran stören, dass der Einfluss des originalen Horror-Ego-Shooters aus den 90ern nicht mehr spürbar ist. Obendrein hat sich Bungie auch noch mit Plagiatsvorwürfen bekleckert.

Weckt Hoffnungsschimmer

Jetzt ist das Ganze also eskaliert, wie die Verschiebung vermuten lässt. Für alle, die weiterhin Interesse an Marathon bekunden, bedeutet das allerdings nicht unbedingt etwas Schlechtes. Vor allem, da gleichzeitig eine Reihe an Verbesserung versprochen wurden, die sich direkt darauf beziehen, was bis jetzt nicht gut angekommen ist. „Das sind gute Gründe für eine Verschiebung. Die größten Kritikpunkte aus dem Feedback zur Alpha werden adressiert„, schreibt etwa eine Person auf Reddit, um ihren Optimismus auszudrücken.

Ein anderer Nutzer oder eine andere Nutzerin hebt den von Bungie benannten Punkt lobend hervor, dass ein dunklerer Ton für die Spielwelt angedacht ist, der sich näher an dem originalen Release orientieren soll. Die über 500 Upvotes zeigen: Ein besonders wichtiges Detail für Spieler*innen. Trotzdem blicken sie ab jetzt auf leere Kalender, denn erst im Herbst wollen sich die Entwickler*innen wieder melden und über ein Releasedatum sprechen.

Nicht nur Bungie sorgt gerade in Sonys PlayStation-Division für Bewegung, denn für darin veröffentlichte Titel ist nun eine allgemeine Änderung eingetreten, die PC-Besitzer*innen betrifft.

Quellen: Bungie, Reddit r/Marathon