PlayStation 5: Gleich 2 Rollenspiele-Kracher locken jetzt mit großem Grafik-Upgrade und Kostenlos-Download

Wem das Tabletop-Rollenspiel Anima Beyond Fantasy genauso wie der in Spanien ansässige Developer Anima Project Studio unbekannt ist, muss nicht vor Scham im Boden versinken – sollte als RPG-Fan jetzt dennoch die Ohren spitzen.

Schließlich ist erst am 17. Oktober zu Anima: Gate of Memories I & II Remaster, dem großen Remastering-Projekt der Rollenspiel-Reihe, eine komplett kostenlose Demo aufgeschlagen, die sich Liebhaber*innen von Nier: Automata oder anderen RPGs mit japanischer Färbung keinesfalls entgehen lassen sollten.

Rollenspiel-Demo zu Anima: Gate of Memories

Veröffentlicht wurde das originale Action-Rollenspiel Anima: Gate of Memories bereits 2016 – und konnte infolgedessen den nicht unbedeutenden Branchenpreis Unity Award als bestes Indie Game abstauben. Das für den 7. November angesetzte Remaster beinhaltet hingegen nicht nur Gate of Memories, sondern auch die Fortsetzung The Nameless Chronicles. Sprich: mit der Neuauflage erhalten Rollenspielende gleich zwei RPG-Blockbuster in einem einzigen Paket – und tauchen heute schon im PlayStation Store in die Demo ein.

Trailer zum Remaster-Rollenspiel mit „verbesserter Grafik„:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Rezensionen zur Rollenspiel-Demo sprechen für sich: Die bis dato 80 vergebenen Bewertungen münden in durchschnittlichen 4,05 von 5 Sternen – ähnlich wohlwollend fällt das Echo im Übrigen auf der Videospielplattform Steam aus (Stand: 22. Oktober). Denn auf dem PC ist es eine im Durchschnitt sehr positive Bilanz, die zeigt: Wer sich in diese Vorabversion zu Anima Gate of Memories: I & II hineinwagt, wird mit ziemlicher Sicherheit ihren oder seinen Spielspaß haben. Doch was genau erwartet RPG-Begeisterte nun eigentlich?

Lesetipp: Kostenloser Rollenspiel-Geheimtipp bei PlayStation Plus

Das Action-Rollenspiel Anima Gate of Memories I & II Remaster rückt den Scheinwerfer auf gleich zwei Protagonist*innen: ein mysteriöses Mädchen ohne Erinnerung an ihre Vergangenheit und ein sagenumwobenes Monster. Der Clou: Zwischen den Charakteren besteht eine Verbindung, denn beide waren in dieselben düsteren Machenschaften verstrickt – und treffen jetzt auf gegenüberliegenden Seiten wieder aufeinander.

So viel zur Story – spielerisch dürft ihr euch auf ein tiefgehend gezeichnetes Fantasy-Universum, knackige Kampfmechanik und unterschiedliche Handlungsverläufe gefasst machen. Wessen Rollenspiel-Muskel jetzt geradezu bis zur Unerträglichkeit angespannt ist, kann ihn mit Final Fantasy 7 Rebirth erst so richtig zum Platzen bringen.

Quellen: PlayStation Store / ANIMA PROJECT CARLOS BLAS GARCÍA APARICIO, YouTube / @PlayStation, Twitter / @animaps, Steam / Anima Publishing