PlayStation: Lästige Sperre wird endlich entfernt – Hier dürfen Spieler aufatmen

Wenn ein PlayStation-Titel auf den PC rüberwandert, fürchten Spieler*innen die notwendige Einbindung eines PlayStation-Network-Accounts. Zwar ist diese glücklicherweise nicht mehr so üblich wie früher, ruft aber durchaus schlechte Erinnerungen hervor.

Und nicht nur das, sie hat ihre Spuren hinterlassen, mit denen sich Fans noch bis vor Kurzem rumschlagen mussten. In Regionen, in welchen die Erstellung eines PSN-Accounts nicht möglich ist, konnte man am PC keine PlayStation-Spiele erwerben. Doch nun hat man in einigen Fällen die Aufhebung dieser Sperre beobachtet.

PlayStation-Spiele am PC: Regionale Sperren schwinden

Sony hat in der Vergangenheit bereits deutlich zu spüren bekommen, dass der PSN-Zwang PC-Nutzer*innen so gar nicht in den Kram passt. Bestes Beispiel hierfür ist Helldivers 2, der unglaublich beliebte Koop-Shooter aus 2024. Die Account-Bindung hatte Fans, welche das Spiel über einen Rechner starteten, dazu verleitet, einen regelrechten Boykott zu veranstalten und massenweise negative Rezensionen zu hinterlassen. Im Endeffekt war die Aktion von Erfolg gekrönt und hat dazu geführt, dass PSN hier lediglich optional genutzt werden kann.

Allerdings half das nicht denjenigen Personen, in deren Heimatland PSN nicht verfügbar ist, auf Helldivers 2 zugreifen zu können. Selbst ohne die Voraussetzung entsprechender Anmeldedaten blieb der Ausschluss dieser Regionen vom Kauf bestehen. Gleiches galt auch für andere Titel.

Aktuell jedoch tauchen deren Namen in vielen der über 170 betroffenen Staatsgebiete plötzlich auf Steam auf. Ein Blick auf SteamDB (via Twitternutzer*in Wario64) verrät, dass sich tatsächlich im Hintergrund etwas getan hat und im Fall von God of War Ragnarök, The Last of Us Part 2 Remastered, Helldivers 2 und Spider-Man regionale Einschränkungen nicht länger bestehen.

Lesetipp: Ein Blick zurück in die Zeit kurz vor dem Fall von PlayStation-Network am PC

Verbliebene Spuren von PSN-Zwang aufgeräumt

Für Sony markiert das einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Mit der Ankündigung im Januar, in welcher man verkündete, PSN-Zwang aus den meisten PC-Titel fernhalten zu wollen und stattdessen in Form von besonderen Items Anreize für eine freiwillige Anmeldung zu schaffen – wie VG anmerkt – begründete man die ersten Impulse hierzu.

Die Auswirkungen dieser Initiative, mit Sicherheit auch gefüttert vom später stattgefundenen Helldivers 2-Desaster, sind zu spüren. Für Stellar Blade beispielsweise, das gerade erst frisch den PC erreicht hat, ist PSN kein Thema. Bei einem Singleplayer-Spiel wirkt das auch eigentlich selbstverständlich, war es in Sonys Geschichte allerdings nicht immer, siehe unter anderem Horizon Zero Dawn Remastered. Glücklicherweise gehört dieser Titel jedoch mittlerweile zu den Kandidaten, die rückblickend vom Drittanbieter-Account befreit wurden.

Dass jetzt auch regionale Sperren als lästiges Überbleibsel der PSN-Ära am PC ihrem Ende entgegenblickten, ist nicht die einzige positive Nachricht im Sony-Kosmos, die zurzeit ihre Runden macht. Immerhin kann Stellar Blade nach dem Release des Ports auf Steam mehr als begeistern.

Quellen: Twitter / @Wario64, VGC