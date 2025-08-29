PlayStation laut Bericht bald mit eigener Nintendo Switch-Variante – Lässt Fans Böses ahnen

Die Marke PlayStation ist am meisten für ihre Konsolen bekannt, und zwar solche, die statisch unter oder neben dem Bildschirm ruhen. Ihr aktuellstes Modell auf dem Markt, die PS5, folgt dieser Tradition, obwohl die Konkurrenz entweder ganz auf Handheld-Hybride setzt (Nintendo) oder ein solches Gerät zumindest in der Pipeline hat (Xbox).

Der PlayStation Portal Remote Player kann schon mal nicht die Antwort auf diese Entwicklung sein. Immerhin handelt es sich hierbei um einen reinen Handheld, der darüber hinaus auch nur in Verbindung mit der PS5 funktioniert. Wird also Zeit, die eigene Antwort auf Produkte wie die Nintendo Switch zu entwickeln. Neuen Berichten zufolge soll Sony dieser Gedanke schon gekommen sein.

PlayStation: Erster eigener Hybrid-Handheld angeblich in Planung

Der bekannte Leaker Moore’s Law is Dead hat in einem ausführlichen YouTube-Video all sein Wissen über den vermuteten PlayStation 6-Handheld geteilt. Dieser soll Seite an Seite mit der schon jetzt heiß ersehnten sechsten Fassung der Hauptkonsolenreihe erscheinen. Und zwar diesmal nicht als begleitendes Anhängsel, sondern mit der Fähigkeit, ganz selbst Spiele eigenständig zum Laufen zu bringen. Nicht nur das, es soll außerdem möglich sein, die portable PS6-Version in einen Dock zu schieben, sowie bei der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2.

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuletzt hatte Sony einen auf eigenen Beinen stehenden Handheld 2011 veröffentlicht, nämlich die PS Vita. Seit dem hat Nintendo in der Rubrik ganz schön aufgeholt und ist mit der momentanen Produktreihe höchst erfolgreich. Das hat auch Xbox auf den Plan gerufen, die mit dem ROG Xbox Ally, ebenfalls ein Hybrid, demnächst hinterherziehen. Sollte der PS6-Handheld mit AMD APU, wie von Moore’s Law is Dead in Aussicht gestellt, in der Docking-Station tatsächlich die Power der PS5 übertreffen, könnte das die Marktsituation ganz schön umkrempeln.

Lesetipp: PlayStation mach Rückerstattungen leichter

Dafür muss aber auch der Preis stimmen. Moore’s Law is Dead vermutet zum eventuellen Release zum Ende des Jahres 2027 Neuanschaffungskosten von etwa 500 US-Dollar, was von der Switch gar nicht weit entfernt wäre. Die Community hat einen weniger optimistischen Blick auf die Zahlen. In einem Reddit-Thread zu dem Thema beschäftigen sich gefühlt die meisten Kommentare mit einer düsteren Prognose zum Geldwert. Es fallen Aussagen wie „Für den kleinen, kleinen Preis von 999 US-Dollar“ oder auch „Die Portabilität in Händen zusammen mit der Power einer PlayStation 6 wird vermutlich 1200-1400 US-Dollar bei Launch kosten“.

Da jedoch auch zum Preis der PlayStation 6 selber positiv stimmende Leaks umherschwirren, könnten sich diese Sorgen am Ende vielleicht gar nicht bewahrheiten. Insofern tatsächlich ein PlayStation-Handheld auf dem Weg ist, versteht sich. Was auf jeden Fall kommt, dass sind immer neue Spiele für PlayStation-Konsolen, so in Kalenderwoche 36 zum Beispiel gleich 22 Stück.

Quellen: YouTube / Moore’s Law is Dead, Reddit r/gaming