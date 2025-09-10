PlayStation: Liste von bestverkauften Spielen aller Zeiten aufgetaucht – Mit einigen Überraschungen

Wenn ihr euch generell mit Videospielen beschäftigt und dabei auch die Welt von PlayStation nicht außer Acht lasst, habt ihr wahrscheinlich mindestens ein grobes Gefühl dafür, welche Games wohl die bestverkauften im Kosmos von Sonys Konsolen sein könnten.

Aber um die Top 20 dieser Kategorie zu benennen, muss man schon die harten Zahlen kennen. Besonders einfach gelingt dieser Überblick mit einer neu veröffentlichten Auflistung, in der die dahingehenden Charts präsentiert werden. Die meisten der erwähnten Titeln dürften dort zu erwarten gewesen sein, einige Nennungen und auch Nicht-Nennungen jedoch überraschen.

PlayStation: Das sind die meistverkauften Spiele der letzten dreißig Jahre

In diesem Monat feiert die allererste PlayStation ihren 30. Geburtstag. Die Debüt-Konsole der mittlerweile fünfteiligen Reihe erschien damals am 29. September 1995 in Europa, ein Jahr nach dem ursprünglichen Release in Japan und wenige Wochen hinter den USA.

Um das Jubiläum zu feiern hat sich das Marktforschungsunternehmen Circana hingesetzt und eine Liste der meistverkauften sowie der ertragreichsten Spiele innerhalb der Lebensspanne des PlayStation-Namens erstellt. Diese gilt zwar nur für die USA, doch die europäischen Zahlen dürften zumindest nicht stark davon abweichen, wenn man daraus generelle Beliebtheit ableitet.

Den ersten Platz belegt sowohl in Sachen Gewinn als auch bei den verkauften Einheiten kein geringeres Spiel als GTA 5, was wenig verwundern sollte. Auch die vorigen Ableger Vice City und San Andreas tauchen in beiden Kategorien auf.

Zusammen mit Red Dead Redemption 2 kann Rockstar Games damit gleich vier Plätze durch eigene Titel belegen, aber hätten es nicht noch mehr sein sollen? Hierzu merkt eine Person in einem betreffenden Reddit-Thread an: „Lassen wir GTA 3, Bully und so mal außen vor, ich hab mit GTA 4 und Red Dead Redemption […] gerechnet.

Lesetipp: 12 neue PlayStation-Spiele in dieser Woche

Was neben der Bestplatzierung vom fünften Grand Theft Auto ebenfalls sofort ins Auge springt, ist die unglaubliche Dominanz von Call of Duty. Der Name der Shooter-Reihe verteilt sich breit über das gesamte Dokument. Auch, wenn wohl niemand an dem allgemeinen Erfolg der Serie zweifelt, ist das vor Augen geführte Ausmaß dessen trotzdem verblüffend. „Dass CoD 11 von 20 Plätzen besetzt ist verrückt. Das zeigt einfach wie krass beliebt die IP ist“, quittiert ein*e Nutzer*in auf Reddit die Lage.

Einen Tipp, den vielleicht keine*r abgegeben hätte: Auch Guitar Hero 3 schafft es in die Tabelle. Und das sogar auf Rang 10 der größten Geldbringer. Eine Erinnerung daran, dass Musik- und Rhythmusspiele noch vor etwa zwanzig Jahren einen hohen Stellenwert hatten, wie Sturminator94 anmerkt.

Aber genug in die Vergangenheit geschaut, wie steht es denn um die Zukunft von Sonys Konsolenmarke? Dank einem kürzlichen Leak kennen wir jetzt wohl schon ein wichtiges Detail zur PlayStation 6.

Quellen: mattpiscatella.bsky.social, Reddit r/Games