PlayStation: „Mies, dass sie das tun“ – Hier verlieren Spieler jetzt etwas

Wenn ihr eine PlayStation-Konsole zuhause habt, seid ihr mit Sicherheit auch Nutzerin oder Nutzer eines PSN-Accounts, samt Profilnamen und Avatar. Beides könnt ihr nach Belieben selbst wählen, zu den kleinen Bildchen, welche euch repräsentieren sollen, steht euch eine bunte Auswahl zur Verfügung.

Hoffentlich aber hängt ihr nicht zu sehr an dem Symbol oder Videospielcharakter, welches beziehungsweise welcher mit eurem PlayStation Network-Konto verknüpft ist. Denn aktuell scheint sich damit ein Problem zu ergeben: Einige Spieler*innen verlieren ihre Icons.

PlayStation: Avatare für PSN-Profil verschwinden

Dieser Umstand ist auf der Plattform Resetera kürzlich zum Gesprächsthema geworden. Razgriz-Specter hat dort einen neuen Thread eröffnet und die Diskussion mit den Worten „Ich sehe dazu nichts online, aber ernsthaft jeder Avatar, den ich vor 2015 gekauft habe, ist weg“ eingeleitet. Falls ihr euch jetzt fragt, wie jemand PSN-Avatare kaufen kann, dann seid ihr wohl noch nicht lange in der Welt von PlayStation unterwegs.

Auf älteren Konsolen nämlich erfolgte die Auswahl der Profilbilder entweder über den festen Katalog kostenloser Optionen, oder Zahlungen beziehungsweise Abholungen im Store. Während ihr auf der PS5 mittlerweile kein Geld mehr dafür lassen könnt, gibt es allerdings weiterhin die Möglichkeit, über bestimmte Aktionen Avatar-Icons als Gratis-Goodies zu erhalten. Aber auch wenn ihr eigene Bilder verwenden möchtet, steht euch das neben der Standardsammlung heutzutage frei.

Trotz Geldwert nicht mehr auffindbar

Was jedoch wohl in vielen Fällen nicht mehr geht, ist ungenutzte Avatare aus der Ära der PlayStation 3 zu verwenden. Sehr ärgerlich für alle Käuferinnen und Käufer, deren Erwerb sich nun in Luft aufgelöst hat. Auch wenn das nicht für alle von ihnen die Realität zu sein scheint, häufen sich die Berichte hierzu auffällig. Auf Resetera wird vermutet, dass es sich um einen Glitch handeln könnte, den Sony hoffentlich bald in Angriff nimmt.

Die Aussichten sind allerdings schlecht, denn wie eine Person anmerkt, besteht das Problem bereits seid über einem Monat und sei seit dem nur schlimmer geworden. Ein offizielles Statement von Sony steht ebenfalls aus, beim Kundensupport konnten Spieler*innen bisher nichts erreichen. Ihren Frust machen sie Luft mit Worten wie: „Mies, dass sie das tun„.

Bis sich etwas tut, solltet ihr, falls ihr einen PS3-Avatar im Einsatz habt, nicht auf einen anderen wechseln, da dieser sonst verloren sein könnte. Hängt ihr allerdings nicht dran, schenkt euch PlayStation jetzt alternativ neue Avatare im Stil von Ghost of Tsushima.

