PlayStation: Neue App ist ab jetzt verfügbar – Diese praktischen Funktionen bietet sie

Neue Begleitsoftware zu den Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5 ist frisch erschienen. Es handelt sich dabei um eine App, die ihr euch mit sofortiger Wirkung auf ein unterstütztes Mobilgerät herunterladen könnt.

Vorrangig richtet sich das Angebot an Familien, die sich zusätzliche Möglichkeiten wünschen, das Spielverhalten ihrer Kinder zu überwachen und zu steuern. Aber nicht nur für diese kann die Applikation hilfreich sein, vielleicht wollt ihr ja auch für euch selbst Elternteil spielen und einen besseren Überblick über eure eigene Nutzung erhalten.

PlayStation Family App gibt Eltern das Steuer in die Hand

Am 10. September hat Sony über den PlayStation-Blog verkündet, dass die PlayStation Family App ab diesem Tag für iOS- und Android-Geräte zum kostenfreien Download bereitsteht. Damit will der Anbieter sein Repertoire an Optionen zur Elternaufsicht erweitern, von denen die PlayStation 4 und 5 bereits einige integrierte enthalten. Beispielsweise Spielzeit-Einstellungen und Altersbeschränkungen für Spiele.

Statt die Konsole dahingehend vorsorglich anpassen zu müssen, soll die App ermöglichen, in Echtzeit und nur mithilfe des eigenen Smartgeräts Handhabe über den Videospielkonsum des eigenen Schützlings zu nehmen. zu diesem Zweck werden euch Benachrichtigungen darüber geschickt, welches Spiel das Kind gerade spielt und für wie lange. Dabei lassen sich zeitliche Begrenzungen festlegen, deren Ausdehnung der Junior-Gamer oder die Junior-Gamerin erbitten darf, was ihr entweder gnädig erlaubt oder knallhart abschmettert. Die Zukunft der nächsten Nerd-Generation liegt in euren Händen.

Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf tägliche und wöchentliche Aktivitätsberichte, so dass ihr einschätzen könnt, ob euer Sprössling wirklich wie vereinbart fleißig für eine Karriere als E-Sportler*in trainiert oder womöglich zu sehr von Ablenkungen wie Hausaufgaben vereinnahmt ist. Und falls ihr Angst habt, dass der Nachwuchs heimlich euer Geld verprasst, gibt es Ausgabeeinschränkungen für den PlayStation Store, die nicht überschritten werden können. Unangebrachte Inhalte und soziale Interaktionen via PlayStation bringt ihr ebenfalls leicht außer Reichweite.

Scheint erstmal etwas witzlos, diese App als kinderlose Person zu installieren. Aber wenn ihr selbst beispielsweise gerne im Blick habt, wie viel ihr monatlich für Spiele ausgebt und wie viel eurer Lebenszeit für Call of Duty draufgeht, wäre das vielleicht gar nicht mal so eine abwegige Idee. Das nur als Gaming-Lifehack des Tages. Welche Spiele außer Call of Duty übrigens noch so in den meisten Bibliotheken hocken, verrät die Liste mit den meistverkauften PlayStation-Spielen aller Zeiten.

