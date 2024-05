PlayStation: Neue Art von Spielen geplant – CEO „sehr aufgeregt“

Bislang stellt PlayStation zwar zusätzliche Dienste wie PS Plus zur Verfügung, aber nicht jede Nutzerin und jeder Nutzer ist auch bereit, Geld für das dortige Angebot zu zahlen. Wer also preisbewusst spielen will, hat nicht viele Möglichkeiten. Denn kostenlose Downloads sind rar gesät.

Aus einer neuen Stellenausschreibung geht nun allerdings hervor, dass Sony Interactive Entertainment an einer neuen Plattform für die „Entwicklung, Veröffentlichung und den Betrieb von F2P-Handyspielen“ arbeitet – also an einer eigenen und kostenfreien PlayStation-Mobilversion.

PlayStation: So groß ist der Markt mobiler Spiele

Wie Statista berichtet, soll die weltweite Anzahl der Nutzer*innen mobiler Spiele im Jahr 2027 voraussichtlich 1,9 Milliarden erreichen. Allein in Deutschland ist der Markt dafür bereits stark gewachsen und bietet vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten für Spieler*innen jeden Alters. Auf den ersten Blick also beste Voraussetzungen auch für Sonys erste Schritte mit PlayStation in diesem Bereich.

In der entdeckten Stellenausschreibung „Architekt für mobile Plattformen bei PlayStation Global“ heißt es: „PlayStation Studios Mobile sucht einen erfahrenen Software-Ingenieur, der die PlayStation-Plattform für die Entwicklung, Veröffentlichung und den Betrieb von Free-to-Play-Mobilspielen konzipiert.“

„Eine Person in dieser Position wird das Design und die Implementierung dieser Plattform anführen, mit internen Teams zusammenarbeiten, um mobile Spiele mit PlayStation-Diensten zu verbinden, und sicherstellen, dass alle mobilen Spiele den Qualitätsstandards von PlayStation entsprechen“, beschreibt man weiter.

Lesetipp: Das sind die neuen PS Plus „Gratis“-Spiele (Juni)

Das sagt SIE-CEO Herman Hulst

Am vergangenen Donnerstag, so Video Games Chronicle, erläuterte Herman Hulst, Chef der PlayStation Studios und ab dem 1. Juni gemeinsamer CEO von Sony Interactive Entertainment (SIE), bei einer Geschäftsbesprechung die Fortschritte des Unternehmens.

„Im Bereich Mobile haben wir hart daran gearbeitet, ein sehr starkes und erfahrenes Kernteam für mobile Spiele aufzubauen. Wir sind sehr aufgeregt, unsere Erfahrungen auch auf neue Zielgruppen im mobilen Bereich auszuweiten.“

Man gehe dabei allerdings etwas vorsichtiger vor als bei bisher gewohnten Ansätzen. Dennoch liege dem Vorhaben eine klare Strategie zugrunde, die unter anderem die Kooperation „mit einigen der führenden Unternehmen in diesem Bereich“ beinhaltet: „Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern wie NCSoft zusammen und lernen viel“, so Hulst weiter.

Nicht alle PlayStation-Nutzer*innen sind erfreut

Dass das Vorhaben nicht überall auf Freude stößt, zeigen unter anderem Reaktionen auf eine Twitter-Ankündigung der bekannt gewordenen Pläne. Insider Gaming hatte „PlayStation entwickelt eine neue Plattform für Free-to-Play-Mobilspiele“ gepostet, und zumindest einige Nutzerinnen und Nutzer äußerten sich darauf mit Vorbehalt.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitter-Nutzer @oOStep_Oo schrieb: „Interessant, aber qualitativ hochwertige, kostenpflichtige Spiele auf das Handy zu bringen, wäre cool, wie RE, AC und andere Indies in letzter Zeit; das Handy braucht mehr Qualität und keine billigen Runner- oder Match-3-Klone!“ Ein pessimistischerer Nutzer antwortete darauf: „DOA. Sie ziehen nichts durch, sondern starten nur noch mehr scheiternde Technik.“

Wie genau das Ergebnis am Ende aussehen wird, ist abgesehen von den aus der Stellenausschreibung zu entnehmenden Informationen noch nicht bekannt. Das bedeutet, es bleibt vorerst unklar, was die neue PlayStation-Plattform beinhalten wird und auf welche Art von Spielen Nutzer*innen dann Zugriff haben.

Quellen: Statista, PlayStation, Video Games Chronicle, Twitter/ @InsiderGamingIG