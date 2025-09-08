PlayStation: Neue Botschaft zu großem Release lässt Frust wachsen – „Dieses Spiel ist so verflucht“

Es war schon zuvor ein holpriger Weg für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und ein Ende von diesem scheint momentan auch nicht absehbar zu sein. Dabei sollte das Spiel doch mittlerweile sicher unter Dach und Fach sein, denn der Release steht immerhin kurz bevor. Sogar Vorbestellungen hat man schon angeboten, von denen nun allerdings einige bei PlayStation-Nutzer*innen storniert werden.

Der Grund davor ist im Prinzip ein nobler, aber damit kann das RPG seine Vorgeschichte trotzdem nicht wieder wettmachen. Die aktuellen Entwicklungen erinnern eher nur daran, was bisher falsch gelaufen ist. Könnte es doch die Gelegenheit sein, gerade noch die Kurve zu bekommen?

Bloodlines 2: Schwerfällige Entstehungszeit

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist der Nachfolger des im Jahr 2004 erschienenen Spiels Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Streicht man das Beiwort Bloodlines, wird der Name des Tabletop-Rollenspiels erkennbar, auf dem beide Games basieren. Eigentlich sollte der zweite Teil schon 2020 erscheinen, wobei „schon“ hier relativ ist, da eine Spanne von 16 Jahren zwischen zwei Ablegern nicht gerade gering ist.

Der ursprüngliche Entwicklungsprozess musste jedoch unterbrochen werden, als Hardsuit Labs das Projekt entzogen bekam. Publisher Paradox Interactive drückte Sorgen über die Qualität aus und übergab die Arbeit an die Spieleschmiede The Chinese Room. Wenn Bloodlines 2 am 21. Oktober endlich seine Veröffentlichung feiern kann, werden ganze 21 Jahre seit dem Erstling vergangen sein. In Feierlaune befindet sich die Community allerdings nicht, ein Aufreger lässt sich weiterhin schwer verdauen.



Dabei handelt es sich um die Entscheidung, zwei von sechs der spielbaren Klans als Teil eines DLCs zu verkaufen. Bei Fans ist diese Idee selbstverständlich nicht gerade auf Begeisterung getroffen. Daher will das Team hinter Bloodlines 2 jetzt zurückrudern, wobei das Ausmaß dieser Aktion noch nicht ganz klar ist. Bisher heißt es nur: „Wir nehmen Anpassungen vor und werden die Details am 17. September teilen. Große Änderungen brauchen viel Zeit und wir wollen das richtig machen“, wie auf BlueSky erklärt.

Premium-Besteller mit PlayStation 5 bekommen Geld wieder

Im Zuge dessen starten am 8. September Rückerstattungen der Vorbestellungen der Premium Edition von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 für PlayStation-Nutzer*innen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen erneute Vorabkäufe wieder möglich sein. Andere Plattformen, für die das Spiel ebenfalls erscheint, sind aus unbekannten Gründen nicht von der Aktion betroffen.

Noch zeigen sich die Fans skeptisch gegenüber den in Aussicht gestellten Umkrempelungen, sehen die Rückerstattungen als Eingeständnis für Fehlverhalten. „Dieses Spiel ist so verflucht„, fasst beispielsweise eine Person die Lage in einem betreffenden Reddit-Thread zusammen. Das Vertrauen in das Projekt ist nicht gerade stark.

