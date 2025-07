Ghost of Yōtei: Neue Einblicke in das heiß erwartete Japan-Abenteuer – Fokus auf Freiheit und Erkundung

Mit einer ausführlichen State of Play hat Sony das kommende Action-Adventure Ghost of Yōtei näher beleuchtet. Rund 20 Minuten neues Gameplay und Inhalte bekamen Fans zum Playstation-exklusiven Titel zu sehen. Eins steht fest: Die Reise der Schwertkämpferin Atsu durch die abgelegensten Regionen Japans wird bildgewaltig.

Wenn ihr schon den Vorgänger Ghost of Tsushima von 2020 gespielt habt, habt ihr vielleicht eine Vorstellung, worauf ihr euch einlasst. Das Entwicklungsteam von Sucker Punch betont jedoch mehrfach, dass ihr viele Freiheiten haben werdet und das Spiel in eurem Tempo erkunden sollt.

Ghost of Yōtei: Kämpfen, entdecken, Story genießen

In Ghost of Yōtei spielt ihr die von Rache getriebene Atsu auf der Jagd nach den so genannten Yōtei Six, die ihre Familie auf dem Gewissen haben. Dabei führt sie ihr Weg in den fernen Norden Japans. „Das Spiel fokussiert sich mehr auf Freiheit, als es je eine Produktion von uns vorher tat“, berichten die Entwickler Jason Connel und Nate Fox während der State of Play. Als Inspiration hätten unter anderem Samurai-Filme gedient, in denen der Held durch die Lande zieht.

Seht hier die State of Play zu Ghost of Yōtei:

„Wir alle haben unterschiedliche Arte, Videospiele anzugehen“, heißt es weiter. „Also haben wir ein Open-World-Erlebnis geschaffen, in dem ihr euch nach eigenem Gusto leiten lassen könnt.“ Ob ihr dem Durst nach Rache und Kämpfen nachgeben wollt, euch die Neugier nach Entdeckungen in der freien Welt treiben oder ihr den Fokus auf die tiefe Story legen wollt.

Sucker Punch stellte in diesem Zuge das Kartensystem vor: Wenn Atsu einen Gegner besiegt und danach verhört, kann sie Informationen und Gerüchte zu den Regionen und bestimmten Vorkommnissen bekommen. Dazu bekommt sie Karten, die ihr den Zugang zu neuen Arealen gewährleisten, die mit zusätzlichen Gefahren auflauern, aber auch neuen Fähigkeiten belohnen.

„Wir glauben, am besten erlebt man das Spiel, indem man einfach das Fernglas herausholt, etwas Interessantes am Horizont entdeckt und dann einfach den Ritt dorthin genießt.“ Eine Prämisse, die auch seinerzeit schon in The Legend of Zelda: Breath of the Wild funktioniert hat – welches übrigens gerade einen Höhenflug erlebt – und wie Open World-Games generell angegangen werden sollten. Ghost of Yōtei erscheint zunächst exklusiv für die PlayStation 5 am 2. Oktober.

