PlayStation: Neue Enthüllung schon morgen, das vermuten die Fans – „das ist eine Überraschung“

Falls eure PlayStation zuhause derzeit Staub sammelt, weil euch die jüngsten Exklusivtitel beziehungsweise der Mangel daran nicht zum Anschalten bewogen hat, solltet ihr euch den morgigen Tag im Kalender anstreichen.

Dann nämlich lüftet Sony das große rote Tuch, um … was genau zu zeigen? Nun, darüber rätseln Fans natürlich bereits. Zwei Hinweise, damit ihr die möglichen Inhalte etwas eingrenzen könnt, gibt es aber bereits und einer von beiden lautet: Es handelt sich um eine State of Play, also ein klassischer Livestream, bei dem neue oder bereits angekündigte Spiele im Vordergrund stehen.

PlayStation: Neue State of Play findet schon morgen statt

Nur, ganz so klassisch scheint die morgige State of Play gar nicht zu werden, wie die Ankündigung auf dem offiziellen PlayStation-Account auf Twitter verrät. Dort heißt es nämlich, und hier folgt dann auch der zweite Hinweis, dass es sich bei besagtem Livestream um eine „besondere Ausstrahlung, kuratiert für Gamer in Japan und Asien“ handelt. Entsprechend dürft ihr euch darauf einstellen, dass die Präsentation auf Japanisch mit Untertiteln abläuft.

Hier geht’s zum Tweet:

Sollte euch das nicht davon abhalten, einzuschalten, stellt euch einen Wecker auf morgen, den 11. November, um 23 Uhr deutscher Zeit. Verfolgen könnt ihr den Livestream natürlich auf dem YouTube-Kanal, die Laufzeit ist zufolge des PlayStation Blogs auf mehr als 40 Minuten angesetzt. Aber: Welche Spiele könnten denn jetzt Teil der State of Play sein? Fans haben da ein paar Vermutungen und Wünsche.

Auf diese Spiele hoffen Fans

Trotz der etwas verwirrenden Formulierung, dass sich der Livestream primär an Spieler*innen in Japan und Asien richtet, sind die Kommentare unter besagtem Tweet voll von Fans aus dem Westen. Darunter auch NateCastagna, der schreibt: „Das ist eine Überraschung.“ Angesichts der nur kurzen Wartezeit bis zur morgendlichen State of Play reagieren viele mit GIFs von Games, auf deren Präsenz sie im Livestream hoffen, oder schreiben andere Vermutungen nieder.

Besonders häufig ist dabei Sora aus dem ersten Trailer für Kingdom Hearts 4 zu sehen: Der Schlüsselschwert-schwingende Held hat sich seit besagtem Werbevideo von April 2022 nicht mehr blicken lassen und wird offenbar heiß erwartet. Weitere, gleich mehrfach genannte Spiele: Phantom Blade Zero, Tides of Annihilation, der Abschluss der Final Fantasy 7-Neuauflagentrilogie und Resident Evil Requiem.

Passend dazu: Die Deluxe Edition von Requiem

Welche Spiele dann am Ende wirklich am Start sind, erfahrt ihr morgen ab 23 Uhr. Bei der mehr als 40-minütigen Laufzeit dürfte zumindest genug Zeit sein, eine Menge zu zeigen. Außer natürlich, der Moderator der State of Play, Yuki Kaji, der sich vor allem als Synchronsprecher einen Namen gemacht hat, verquatscht sich extrem. Während ihr bis morgen Abend wartet, schaut euch doch mal an, welche neuen Spiele diese Woche für die PlayStation erscheinen.

Quelle: Twitter /@PlayStation, NateCastagna, PlayStation Blog