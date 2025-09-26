PlayStation: Neue Hardware von Sony jetzt vorgestellt – Fans begrüßen sie mit offenen Armen

Der Name PlayStation lässt meist direkt an die gleichnamige Konsole denken, von der die fünfte Fassung mittlerweile die aktuellste ist. Unter dieser Bezeichnung erscheint aber auch andere Hardware beziehungsweise Gaming-Peripherie, wie zum Beispiel das Pulse 3D Wireless Headset.

In der Produktkategorie Sound legt der Hersteller nun mit neuer Technik nach, die jüngst verkündet und gleichzeitig enthüllt wurde. Fans diskutieren fleißig über ihre Eindrücke dazu, zeigen sich generell freudig über die Aussichten, nur der Preis bereitet noch ein wenig Sorge.

PlayStation Pulse Elevate: Kabellose Lautsprecher bald erhältlich

Der neuste Zusatz im Hardware-Kader von PlayStation werden kabellose Lautsprecher sein, die unter der Bezeichnung Pulse Elevate laufen. Am 25. September wurden sie bei der Präsentation State of Play erstmals gezeigt. Ein nachfolgender Blogpost steigt nochmal ins Detail ein. Hier ist auch nachzulesen, dass die Geräte sowohl mit der PlayStation 5, als auch dem PC und Macs kompatibel sind. Sogar eure PlayStation Portal oder euer Smartphone können als mobile Audioquellen dienen.

Als Vorteile sind unter anderem realistischer Sound, eine niedrige Latenz, eine verlustfreie Verbindung über PlayStation Link und ihre Tragbarkeit aufgelistet. Außerdem verfügen die Lautsprecher über ein eingebautes Mikrofon mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, sodass ihr direkt am Voice-Chat teilnehmen könnt, ohne euch erst ein externes Mikrofon aufzubauen. Farblich dürft ihr aus den Varianten Midnight Black und White auswählen.

Auf der Plattform Reddit hat die Community die Lautsprecher natürlich schon längst entdeckt. Nutzer*innen teilen hier ihre Gedanken über das Audiogerät, treffen Aussagen wie „Wenn man darüber nachdenkt, ist das ehrlich gesagt eine brillante Idee […] Das ist eine tolle Lösung, um ordentlichen Sound kabellos von der PS5 zu erhalten“. Allerdings ist der Preis bisher noch nicht bekannt, weshalb einige Spieler*innen Sorge haben, es könnten womöglich recht hohe Kosten auf sie zukommen.

Ein Releasedatum für PlayStations Pulse Elevate ist übrigens ebenfalls nicht bekannt, der grobe Zeitraum wurde auf das Jahr 2026 eingegrenzt. Im selben wird Marvel’s Wolverine für die PlayStation 5 erscheinen, zu dem es seit der State of Play erste Gameplay-Einblicke gibt.

Quellen: PlayStation.Blog, Reddit r/PS5