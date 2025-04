PlayStation: Neuer Sale lockt mit bis zu 70 Prozent Rabatt

Nicht nur bei Steam hagelt es regelmäßig Rabatte, auch im PlayStation Store könnt ihr bares Geld sparen, wenn ihr auf entsprechende Aktionen wartet. So wie jetzt.

Denn mit dem heute startenden Sale „Tolle Spiele, tolle Angebote“ bekommt ihr offenbar genau das geboten, was der Name verspricht. Über 4.000 Spiele sind derzeit im digitalen Story reduziert, teilweise bis zu 70 Prozent. Wir haben ein paar Highlights für euch herausgesucht, die sich besonders lohnen.

PlayStation: Neuer Sale ruft bis zu 70 Prozent aus

Bevor wir zu den Spielen kommen, hier noch einmal kurz die Eckdaten der Aktion im PlayStation Store: Ab sofort und bis zum 7. Mai sind über 4.000 Titel reduziert, von läppischen 10 bis zu satten 70 Prozent. Eine umfangreiche Liste zum schnellen Durchsuchen mit STRG + F, wenn ihr nach einem bestimmten Spiel Ausschau haltet, gibt es auf dem PlayStation Blog.

Alternativ schaut ihr direkt im Store vorbei oder lasst euch von unseren Empfehlungen inspirieren:

Slay the Princess – 11,99 Euro (20 Prozent Rabatt)

– 11,99 Euro (20 Prozent Rabatt) Doki Doki Literature Club – 9,36 Euro (25 Prozent Rabatt)

– 9,36 Euro (25 Prozent Rabatt) Metaphor: ReFantazio – 48,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

– 48,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Untitled Goose Game – 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Yakuza: Like a Dragon – 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Pacific Drive: Deluxe Edition – 17,49 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 17,49 Euro (50 Prozent Rabatt) Alan Wake 2 – 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Ratchet & Clank: Rift Apart – 39,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

– 39,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Scorn – 15,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

– 15,99 Euro (60 Prozent Rabatt) Persona 5 Tactica – 23,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

– 23,99 Euro (60 Prozent Rabatt) It Takes Two – 13,99 Euro (65 Prozent Rabatt)

– 13,99 Euro (65 Prozent Rabatt) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – 9,89 Euro (67 Prozent Rabatt)

– 9,89 Euro (67 Prozent Rabatt) Disco Elysium – 11,99 Euro (70 Prozent Rabatt)

Ebenfalls einen Blick wert: Die fast alle zum Schnäppchenpreis erhältlichen Resident Evil-Teile, wenn ihr euch schon jetzt in Horror-Laune bringen wollt, obwohl Halloween noch ein halbes Jahr entfernt liegt. Und auch bei Assassin’s Creed und Final Fantasy ruft man zu fast allen Spielen dicke Rabatte aus, die euch neues Futter für die PlayStation zu günstigen Preisen erstehen lassen.

Weitere lohnenswerte PS5-Spiele findet ihr hier:

Allerdings: Die Rabatte gelten natürlich nur für die digitalen Versionen, wer physisch sammelt, schaut traurig in sein Regal und in die Röhre. Aber keine Sorge, andere Läden haben auch schöne Angebote und so bekommt ihr bei Amazon ein beliebtes PlayStation 5-Spiel gerade ebenfalls stark reduziert.

Quelle: PlayStation Blog, PlayStation Store