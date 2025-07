PlayStation: „Wurde auch verdammt Zeit“ – Neue Releasepläne deuten einschneidende Entwicklung an

Wenn PlayStation als Publisher ein neues Spiel auf den Markt bringt, dann häufig zuerst nur für die eigenen Konsolen. Die Strategie dahinter liegt auf der Hand: Wer es haben will, der muss auch die entsprechende Hardware aufweisen – so sollen überzeugende Gründe für eine Neuanschaffung entstehen. Erst später, wie im Fall von The Last of Us, bekommen dann auch PC-Besitzer*innen Zugriff.

Dieses Modell soll nun wie es scheint aus dem bekannten Muster ausbrechen. Microsoft hat mit der verstärkten Multiplattform-Ausrichtung hier bereits ein Vorbild gesetzt. Warum die Verkaufschancen der eigenen Releases einschränken, wenn zusätzliche Absatzmärkte wie die Xbox oder Switch sich als schimmernde Goldgrube anbieten? Das denken sich wohl nun auch die Verantwortlichen bei Sony, wie ein aufgetauchtes Stellenangebot andeutet.

Distribution von PlayStation-Spielen soll ausgeweitet werden

Bei dem Gesuch handelt es sich um eine Ausschreibung für einen Job als Senior Director im Bereich Multiplattform und Account Management (via Windows Central). Das entscheidende Stichwort hierbei lautet ‚Multiplattform‘. Im angehängten Text heißt es, die Aufgaben würden das „Formen und Ausführen der globalen kommerziellen Strategie für die Softwaretitel von PlayStation Studios über alle digitalen Plattformen hinweg und über PlayStation-Hardware hinaus, inkludierend „Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo und Mobile“ umfassen.

Die Aussage, welche das Internet extrahiert, ist: PlayStation setzt künftig nicht mehr auf Exklusivtitel, sondern streut seine Games möglichst weit über den Markt. Ein Ansatz, den Konkurrent Xbox schon länger verfolgt. Dass Sony jetzt, wie es scheint, nachzieht, lässt einen neuen Trend vermuten. Nur bei Nintendo, der dritten Größe auf dem Konsolenmarkt, ist es bisher schwer vorstellbar, dass sie streng behütete Markengesichter wie Link oder Kirby den offiziellen Sprung auf Geräte anderer Hersteller erlauben.

Fluch oder Segen für PlayStation-Fans?

Aber was bedeutet die Aussicht auf ein mögliches Ende beziehungsweise eine Ausdünnung der exklusiven PlayStation-Games für Spieler*innen? Beispielhaft für eine Meinung hierzu lässt sich ein Post auf Reddit heranziehen, bei dem ein*e Nutzer*in angibt, in diesem Fall den wichtigsten Vorzug der eigenen Konsole zu vermissen. „Wenn es wirklich so kommt, haben PlayStation-Konsolen ihre grundlegende Attraktivität für mich verloren, ich würde auf PC wechselt“, folgert er oder sie.

In den Kommentaren zeichnet sich allerdings ein ganz anderes Bild ab. Viele Personen freuen sich darüber, eventuell die Möglichkeit zu haben, die Plattform für ein gewünschtes Spiel frei wählen zu können und merken an, dass es etwas Gutes ist, keine Gruppen vom Genuss eines Titels auszuschließen. Unterstrichen wird dieses Sentiment von Aussagen wie: „Wurde auch verdammt Zeit“.

Welche Auswirkungen die besprochene Stellenanzeige aber konkret auf die Zukunft von Sony Interactive Entertainment hat, ist nicht abschließend geklärt. Ebenso wackelig hält sich aktuell die Infolage zur PlayStation 6, in die bisher nur Leaks einzelne Einblicke gewähren.

Quellen: Reddit r/videogames, Windows Central